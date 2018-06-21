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الرئيسية | حوادث | انطلاق التحقيق مع إمام مسجد اغتصب قاصرات

انطلاق التحقيق مع إمام مسجد اغتصب قاصرات

انطلاق التحقيق مع إمام مسجد اغتصب قاصرات
هسبريس من مراكش
الخميس 21 يونيو 2018 - 19:05

يشرع قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الثلاثاء 26 يونيو الجاري، في تحقيقاته التفصيلية مع إمام مسجد بدوار بيحلوان بمنطقة سيتي فاضمة، بالجماعة القروية أوريكة، متورط في اغتصاب قاصرات داخل المسجد.

ويواجه المتهم جناية الاغتصاب الناتج عنه افتضاض للبكارة، المنصوص عليها وعلى عقوبتها في القانون الجنائي.

وكان فرار إحدى ضحايا الإمام، تبلغ من العمر 16 سنة، من منزلها ساعات قليلة بعدما تقدم شاب لخطبتها، إلى مدينة الدار البيضاء خوفا من انكشاف أمر افتضاض بكارتها قبل أربع سنوات خلت من طرف الإمام سالف الذكر، وراء اكتشاف تفاصيل هذه القضية، التي خلفت صدمة كبيرة في أوساط المصلين، ليتم توقيفه بناء على شكاية تقدمت بها عائلة الضحية إلى مصالح الدرك الملكي، والاحتفاظ به رهن إشارة البحث الذي أشرفت عليه النيابة العامة، قبل عرضه على أنظار العدالة.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المتهم البالغ من العمر 40 سنة، متزوج وأب لبنتين، إحداهما حديثة الولادة، استقر بمنطقة ستي فاضمة قادما إليها من إقليم شيشاوة قبل أن يقرر الزواج من فتاة تقطن بمنطقة توامة، ليتم اختياره من طرف سكان دوار بيحلوان لإمامة المصلين بمسجد الدوار.

وأضافت المصادر نفسها أن المتهم كان يشرف منذ أزيد من عشر سنوات على تلقين فتيات الدوار القاصرات، بين 6 و12 سنة، قواعد تجويد القرآن الكريم وحفظه، كما دأب على مطالبتهن بتنظيف المسجد، وفي الوقت نفسه كان يكلف إحداهن بتنظيف غرفته الخاصة قبل أن يختلي بها ويتحرش بها جنسيا، مستغلا انشغال الفتيات الأخريات بالحفظ بأصوات مرتفعة.

وأثار حادث اغتصاب القاصرات من طرف إمام مسجد الدوار غليانا وسط الساكنة؛ ما جعل بعضهم يهاجم غرفته داخل المسجد، ويعبث بجميع محتوياتها، قبل أن تتدخل السلطات المحلية من أجل تهدئة الأوضاع، حيث حل عامل إقليم الحوز بالدوار المذكور، وأعرب عن مواساته وتضامنه مع العائلات، مؤكدا لهم أن مصالح وزارة الصحة بالإقليم ستواكب الضحايا إلى حين تجاوزهن الحالة النفسية العصيبة التي يعانين منها.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (4)

1 - Me again الخميس 21 يونيو 2018 - 19:32
هل الاطفال الذين لا ينامون بعد الثامنة ليلا و يفرض عليهم مرافقة الاباء و الاولياء في الشوارع و الازقة و المقاهي و الاسواق وسط الليل بل حثى الفجر و ينامون نهارا حسب مزاج الاباء ليس باستغلال الاطفال!!!!!!
بل حثى الرضع منهم يسهرون ليلا لرضاء ابائهم الكسالى الذين ينامون نهارا و يقضون جل اوقاتهم في المقاهي او في الشوارع! بما فيهم من معلمين و اساتذة و ائمة و فقهاء الذين يرافقون ابنائهم الصغار الى الولائم و الاسواق و المهرجانات بعد منتصف الليل او امام المنزل و داخله كذلك!
اتعجب حينما يرافق الاباء ابنائهم الى الاسواق دون وعي بخطورة مستقبلهم. اما السياح الاجانب الذين ينظرون الى القاصرين و الرضع وسط الليل يتجولون مع عائلاتهم فيظنون انهم جنون! ولو في العطلة,لا يمكن رؤية الاطفال. اتدمر حين ارى اطفال في 7و 14و حتى دون 18 من العمر بدون رفقة اوليائهم يجلسون في المقاهي و يقدم لهم النادل ما يريدون بما فيه السجارة! الاوربيين بل الكبار كذلك بعد التاسعة ليلا!
من المستحيل ان ترى اطفال دون 14 سنة في 8 ليلا و دون 18 سنة 10 ليلا في اوروبا سوى ابناء المهاجرين في الغيتوهات!
وجعلنا الليل لباسا و النهار معاشا.
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2 - رشيد المدوخ الخميس 21 يونيو 2018 - 19:55
شيء لا يعقل غتصب لبنات صغار اوبقاو سكتين هد المودة بزاف اوكيف كانت حالتهم مننين غتصبهم كانت الأمور عادية مالحضو والديهم والو وبزاااااااف
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3 - ياسين الخميس 21 يونيو 2018 - 19:57
حافض للقران و ليس بفقيه. كالحمار يحمل اسفارا.
يجب ان يتخد في حقه التعزير الواجب. و ان طبقنا عليه حكم الكتاب الذي يحمل في صدره لتم اعدامه و في الاخرة يكن القران حجة عليه...
نسال الله تعالى ان يعافينا و يتوب علينا ...
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4 - mhammed الخميس 21 يونيو 2018 - 20:02
اصبح الانسان يخشى أن يبعث أحد أطفاله سواء كان ذكرا أو انثى الى هذه الكتاتيب لحفظ القرآن الكريم خوفا من أمثال هذا الذئب .. مع الاشارة الى أن هتك عرض الاطفال واغتصابهم من طرف بعض الذين يشرفون على هذه الكتاتيب أصبح ظاهرة ولم يعد حوادث نادرة أو معزولة حيث أن وسائل الا علام أضحت كثيرا ما تطل علينا بمواضيع من هذا القبيل .. فالحذر الحذر
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