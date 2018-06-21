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الرئيسية | حوادث | عاجل .. العثور على الرضيعة "المختطفة" ربيعة بالبيضاء

عاجل .. العثور على الرضيعة "المختطفة" ربيعة بالبيضاء

عاجل .. العثور على الرضيعة "المختطفة" ربيعة بالبيضاء
هسبريس من الدار البيضاء
الخميس 21 يونيو 2018 - 23:00

أفضت الأبحاث الأمنية الكثيفة التي أجرتها مصالح الأمن بمدينة الدار البيضاء إلى العثور على الرضيعة ربيعة "المختطفة" من طرف سيدة مجهولة، سالمة وبصحة جيدة.

وعاش مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء على وقع استنفار أمني منذ اختفاء "ربيعة".

وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن تحليل محتوى الأقراص الصلبة لنظم المراقبة عبر الكاميرات المثبتة داخل مستشفى عبد الرحيم الهاروشي، بين أن المشتبه فيها دخلت وهي ترتدي لباسا برتقاليا، إلا أنها خرجت وهي ترتدي لباسا آخر وتضع وشاحا على وجهها وتحمل حقيبة بيدها.

وكانت الأسرة التي لازالت مكلومة من عملية سرقة رضيعتها "ربيعة" قد هددت بتنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس، قبل أن تؤجلها إلى يوم غد الجمعة، في حالة ما لم يتم العثور على المختطَفة وإعادتها في صحة جيدة.

وجرى تناقل شريط على أساس أنه يوثق لحظة خروج المشتبه فيها وهي تحمل حقيبة يدوية سوداء، وسط انشغال الأطر الصحية، مغادرة المستشفى وقد نفذت عملية سرقة الرضيعة بنجاح.

يشار إلى أن مستشفى عبد الرحيم الهاروشي شهد ثاني حالة لاختطاف رضيعة في أقل من سنتين، إذ سبق أن سجلت حالة مماثلة شهر شتنبر من سنة 2016، وتم العثور على المختطَفة بحي النخيل بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - مغربي الخميس 21 يونيو 2018 - 23:20
كدبة يونيو هاد الشي ما ابقاش كيتفهم فهاد البلاد البارح في المستشفى الجديد بسلا امراة ولدات فالكولوار نفعوها غير العيالات
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-5
2 - خليفة الخميس 21 يونيو 2018 - 23:22
تحية للرجال الامن الوطني على العمل الجبار
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23
3 - moatain الخميس 21 يونيو 2018 - 23:24
الحمد لله على سلامتها نرجعو للمهم مقاطعون
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0
4 - عبد الهادي الخميس 21 يونيو 2018 - 23:24
على سلامة الوالدين ديالها وشكرا جزيلا لرجال الامن اللهم احفظ أبناء المسلمين من كل مكروه
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3
5 - brahim الخميس 21 يونيو 2018 - 23:24
الحمد لله على سلامتها وتحية لرجال الأمن ويجب تشديد المراقبة والضرب بيد من حديد على كل من سولت له نفسه الخبيثة افساد فرحة الاباء والامهات
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3
6 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 23:25
اين هو أمن المستشفى؟؟؟؟ كيعرفو يحضيو غير لي جايين ايزورو المرضى. اما لي جاي يشفر كاعما كايشوفوه. و يجب محاكمة كل من له ادنى مسؤولية في اختفاء الرضيعة من العساس لي فالباب الى وزير الصحة. لكن باينة كاتجي غير فالمسكين.
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2
7 - امينة الخميس 21 يونيو 2018 - 23:26
القتل الاعتداءات الاختطاف السرقة وجرائم اخرى تتفاقم فهل من حقنا معرفة الاسباب الحقيقية وراء انتشار هذه الظواهر ام لا؟
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0
8 - عابر سبيل الخميس 21 يونيو 2018 - 23:26
الحمد لله على سلامتها مانعرف هذا الناس واش عارفين واش كايتسناهم القبر
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0
9 - لطيفة الخميس 21 يونيو 2018 - 23:26
على سلامتها ويكون في عون الام.انها تجربة مريرة .برافو للامن. ولكن المستشفى يجب ان يتخد اجراءات صارمة في المستقبل لتفادي مصل هذه الحوادث
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10 - لبيب وادي زم الخميس 21 يونيو 2018 - 23:27
مافيا العقار ، الرشوة، الريع ، اختطاف الأطفال، التشرميل، المخدرات ، اقتصاد الريع، وهلم جرا،
ألم يحن الأوان بعد ، لإعادة النظر في فصول القانون الجنائي ، حتى تكون العقوبات في مستوى الجرائم المرتكبة ، فالوطن لم يعد يحتمل اكثر.
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11 - بنخي الخميس 21 يونيو 2018 - 23:28
لاشك أن الخاطفة معروفة لدى بعض الممرضات التي تكون لها يد في الفعلة لايمكن لأي شخص غريب خطف طفلة من مستشفى إلا باستعانة من يعرفون المكان حق المعرفة لكن لايوجد تعميق البحث حتى يقتلع المرض من الجذور
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12 - jawad الخميس 21 يونيو 2018 - 23:32
الحمد لله على لطف الله. على سلامة والديها
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13 - مواطن الخميس 21 يونيو 2018 - 23:33
ايوا دبا رجال الامن دارو خدمتهم تبارك الله عليهم، الدور الآن على السلطة التشريعية و ليس القضائية باش تشدد القوانين باش تعطي قوة لرجال القضاء في معاقبة المجرمين
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