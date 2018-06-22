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الرئيسية | حوادث | العثور على عظام بشرية يستنفر أمن سطات

العثور على عظام بشرية يستنفر أمن سطات

العثور على عظام بشرية يستنفر أمن سطات
إبراهيم الحافظون من سطات
الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:10

استنفرت الدائرة الثالثة للأمن بسطات، مساء أمس الخميس، مصالحها بعد توصلها بإخبارية مفادها العثور على عظام بشرية بإحدى التجزئات السكينة في الجهة الشمالية من المدينة ذاتها.

وحسب مصادر هسبريس فإن مجموعة من عمال البناء كانوا بصدد حفر أساس أحد المنازل، ببقعة سكنية بمنطقة "لاكولين"، إلا أنهم فوجئوا بوجود عظام بشرية؛ ويتعلق الأمر بساقين وفكّ وجمجمة، فأشعروا السلطات المحلية ومصالح الشرطة بسطات.

وأضافت المصادر ذاتها أن الرفات البشري استدعى انتقال عناصر من الشرطة القضائية والعلمية، وممثل المكتب الصحي البلدي بسطات، ليتم جمع بقايا الجثة مجهولة الهوية، وتوجيهها عبر سيارة إسعاف إلى قسم الأموات بمستشفى سطات.

واستنادا إلى المصادر نفسها فقد أمرت النيابة العامّة المختصة بإجراء تشريح طبّي من قبل فريق طبي مختص، إذ من المحتمل توجيه الرفات إلى مشرحة الرحمة بالدار البيضاء لتحديد هوية صاحبه، لفائدة البحث القضائي المفتوح في النازلة لفك لغز العثور على العظام البشرية.

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