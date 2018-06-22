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الرئيسية | حوادث | هذه القصة الكاملة لإيقاف "مختطفة" الرضيعة ربيعة بالدار البيضاء

هذه القصة الكاملة لإيقاف "مختطفة" الرضيعة ربيعة بالدار البيضاء

هذه القصة الكاملة لإيقاف "مختطفة" الرضيعة ربيعة بالدار البيضاء
هسبريس - عبد الإله شبل
الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:00

كشفت مصادر خاصة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن عملية العثور على الرضيعة المسماة "ربيعة"، والتي تم اختطافها من داخل مستشفى الأطفال عبد الرحيم الهاروشي بالدار البيضاء، يوم الأربعاء، تمت بناء على تنسيق بين عناصر الاستعلامات العامة والشرطة القضائية لمنطقة أنفا والنيابة العامة.

وأشارت مصادر الجريدة إلى أن المصالح الأمنية توصلت بمعلومات من طرف مجموعة من المواطنين، الذين كانوا بالقرب من "دار 16" التابعة لجماعة أولاد عزوز، تفيد بتواجد السيدة المشتبه في اختطافها للرضيعة؛ وذلك بعد رؤيتهم "بورتري روبو" تم إعداده انطلاقا من "فيديو" التقط بواسطة كاميرات المستشفى المذكور.

وأوضحت مصادرنا أن التحريات التي أجرتها المصالح المختصة أظهرت أن المشتبه فيها توجهت إلى إحدى الصيدليات بالمكان المذكور من أجل اقتناء حليب الأطفال، ما أثار انتباه الصيدلي، خاصة أنها لا تظهر عليها علامات الإنجاب.

وبعد التحري، تضيف المصادر، تم التوصل إلى اللباس الذي كانت ترتديه السيدة بمنزل مهجور دون العثور على الرضيعة، ليتم في النهاية العثور عليها بمنزل أمها الذي تقطنه بحي الرحمة، حيث تمت محاصرتها وتوقيفها.

وأكدت مصادر الجريدة أن السيدة التي نفذت عملية الاختطاف متزوجة وليس لها أبناء، ومن غير المستبعد أن يتم التحقيق مع زوجها ووالدتها بتهمة عدم التبليغ عن جريمة اختطاف رضيعة.

وعبر والد الرضيعة المختطفة هشام بنبراهيم، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، عن سعادته لاسترجاع ابنته وهي في صحة جيدة، موجها شكره للمصالح الأمنية وباقي الجهات والمواطنين على التحرك لاستعادة "ربيعة".

وأوضح الأب الذي يعمل ممونا للحفلات ضمن تصريحه للجريدة أن المسؤولين بولاية أمن الدار البيضاء كانوا قد طمأنوه بالوصول إلى مكان ابنته في ظرف 24 ساعة، وهو الأمر الذي تم وفق تعبيره.

وأكدت المديرية العامة للأمن الوطني أن الرضيعة عثر عليها وهي في صحة جيدة، ليتم نقلها إلى المستشفى الذي ترقد فيه والدتها بحضور أقاربها.

وأشار المصدر نفسه إلى أنه جرى إخضاع المشتبه فيها لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد ظروف وملابسات ارتكابها هذه الأفعال الإجرامية؛ فضلا عن رصد كل تواطؤ محتمل يمكن أن يكون ساهم في تسهيل ارتكاب الجريمة.

وكانت المصالح الأمنية بالدار البيضاء استنفرت مصالحها منذ اختفاء الرضيعة من أجل الوصول إلى هوية الجانية التي قامت بسرقتها، بعد تحليل محتوى الأقراص الصلبة لنظم المراقبة عبر الكاميرات المثبتة داخل مستشفى عبد الرحيم الهاروشي.

يشار إلى أن مستشفى عبد الرحيم الهاروشي شهد ثاني حالة لاختطاف رضيعة في أقل من سنتين، إذ سبق أن سجلت حالة مماثلة شهر شتنبر من سنة 2016، وتم العثور على المختطَفة بحي النخيل بالدار البيضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (28)

1 - mouna الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:09
ا لسلام كليكم. تحية تقدير واجلال للامن الوطني. وللشعب المغربي.
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120
2 - محمد الصويري الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:10
شكر جزيل لنساء ورجال الأمن الوطني المغربي على جهودهم الموفقة، والذين أبانوا في أكثر من قضية عن حنكتهم وخبراتهم.الله يحفظكم ويحفظ بلدنا المسالم
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107
3 - زهير الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:10
يجب تشديد أقصى العقوبات عليها لتكون عبرة لمن اعتبر؛ كيف تسرق فلذة كبد انسان و هم الذين كانوا ينتظروه لشهور بل ربما لأعوام.
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105
4 - الحمدلله الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:11
لا اعرف سبب قدوم على هاد الفعل الشنيع حتى لو لم ترزق باطفال فهناك عدة طرق سلمية و قانونية للتبني اما ان تحرم الاسرة من فلذة كبدها فهدا جرم يجب الضرب عليه بعصى من حديد ويجب انزال عليها اقصى العقوبات
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81
5 - ستيتو حمو الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:12
من قبل كان القضاء ناجع وأحكامه رادعة لكل من سولت له نفسه ارتكاب الجراءم وكان الوازع الديني والاخلاقي لكن بعد سنين من سياسة التجاهل والمجاملة وانهيار منظومة القضاء وتم التخطيط لتدمير الثوابت توابت التضامن وتقطيع أوصال المجتمع لأسباب سياسية اصبح الوضع كارثي في المجتمع فلا احد اصبح يخاف من العواقب لانه يعرف وضع القضاء والعقاب فتفشت الجراءم والاعتداءات اليومية المختلفة في جميع المجالات .
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34
6 - حميد الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:14
يجب تنفيذ عقوبة الإعدام في حق هؤلاء المختطفين. هل هنالك أسوء من طعن أكباد و قلوب الناس في أولادهم و هم ولدوا للتو؟؟! قمة الإجرام!
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33
7 - مغربي فالبرتغال الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:22
شكرا المغاربة و شكرا للمواقع التواصل بإيجابياتها و سلبياتها ولا ننسى رجال الامن العين الساهرة للهدا الوطن
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36
8 - abou oumaima الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:25
هي فعلا الحرمان من الامومة أمر صعب ولكن تصل الى درجة سرقة طفل من احضان امه فهذا يعتبر اكبر جريمة فعلى من حرمها الله من الانجاب ان تكون مؤمنة بامر الله سبحانه وتعالى والذهاب الى دار الايتام وتتبنى طفلا بطريقة شرعية وقانونية بدل حرمان أم تعذبت تسعة شهور مع الحمل والمرض والمعاناة نسال الله تعال ان لا يحرم اي انسان من نعمة الاطفال والسلام عليكم
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39
9 - pere الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:28
تحية تقدير واجلال الى النخبة الامنية لمدينة الدار البيضاء لمساهمتها في انقاد الطفلة الرضيعة
واوجه الشكر للمواطن البيضاوي لمساهمته في العتور
على هده الرضيعة
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31
10 - السلاوي الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:33
بغات تعتىرض قدر الله ... هاهي جابت الربحة . ام 24 ساعة شراتها راسها بالغباق ١٠ سنوات .
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24
11 - المهاجر الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:37
أن المشتبه فيها توجهت إلى إحدى الصيدليات بالمكان المذكور من أجل اقتناء حليب الأطفال، ما أثار انتباه الصيدلي، خاصة أنها لا تظهر عليها علامات الإنجاب. يعني من شروط شراء حليب الاطفال ظهور علامات الانجاب والا ستتيرانتباه الصيدلي!!!!
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34
12 - ben الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:37
بالنسبة للكاميرات أليس هناك إمكانية التقاط الصورة من خلال الفيديو حتى تكون الصورة واضحة أحسن من الرسم التقريبي للمواطنين والشهود ؟ شكرًا جزيلا لكل من ساهم في استرجاع هذه الرضيعة
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19
13 - العربي الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:38
أنا تعحبت لما شفت الفيديو واه علا حنا في مستشفى ولا في سوق أسبوعي، كيفاش سيدة ملثمة وهازة حقيبة كبيرة وتسرعة في المشي خرجات من المستشفى دون انتباه أي أحد؟؟؟؟ علا هاذ المستشفى ما فيه لا سيكريتي لا مكتب استقبالات لا والو. وتقول تيمثلوا شي فيلم. علا محال تحية لرجال الأمن والله يكون فعوانهم مع هاذ الفوضى لي كاينة فين ما صديتي.
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44
14 - Sadik YEMLAH الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:42
شكرا لرجال الامن الشرفاء. نحن المغاربة كشعب عندما نريد ان نعمل و نشتغل، ننجز و نحقق و نصنع.
السؤال المهم : لماذا لا نعمل ؟ ماذا يمنعنا ؟ الاعلام التافه ؟ الظلم في العمل ؟ المحسوبية ز الزبونية و الرشوة ؟ الحضية ؟
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2
15 - nossair الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:42
شفتي الشيطان آش تيدير. أعطى الله آختي لوليدات المتخلى عنهم في المستشفيات
ودور الأطفال وغيرها.تديري هذاك الشي قانوني ومريضنا ما عندو باس.
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2
16 - bon point الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:43
premièrement bravo a l équipe de police qui a ramené la petite a sa famille .deusio.les cameras sont d une grande valeur a combattre le crime .sur ce il est impératif d equiper les lieux publiques par des équipements de surveillance ainsi que les particuliers et sans problemes car cela peu servir a sauver des vies .le crime diminura grace a la technologie .encore plus de vigilance surtout ds les hôpitaux la ou kes mamams sont vulnerables.
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1
17 - A AMSTERDAM الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:43
واتمشي غير لقمامات فالشارع العام اوتلقى الرضيع او الرضيعة او فالمستشفى المتخلى عنهم وتعزال اوتختار,بلى كاع متحرق قلوب والوالدين ديال ربيعة,المهم على سلامتها.
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4
18 - غيلان قدور الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:43
لهذا يجب المنع الكي لكل أشكل تغطية الوجه في الأماكن العمومية من حجاب وبوركة وغير ذلك فالدول الاروبية لها الحق في منع الحجاب في المساحات العامة .
الغطاء الكلي يعتبر مخالف للحريات الشخصية للأفراد في المجتمع ولا علاقة البوركة او الحجاب بالدِّين فالدين في ألقلب وفِي المعاملة والسلوك وليس في المظاهر وهذا تشويه للإسلام وليس من فراءض الدين الاسلامي استغله الاوربيون شر استغلال
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-3
19 - عبدو الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:50
ياربي اغفر وارحم واحفظ إخواننا في الأمن الوطني والدرك والقوات المسلحة والمساعدة بما حفظت به الذكر الحكيم يارب انهم يسهرون على حماية عبادك فاعطهم يارب كل مايتمنونه في الدارين امين والحمد لله رب العالمين.
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0
20 - nizar الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:50
نشكر كل من ساهم في هدا العمل النبيل وعلى راسهم رجال الامن الدين يستحقون التنويه لرصد كل ما من شٱنه يرغب في السرقة والاعتداء على الغير نخن فخورين بمصالح اممنا في هده الاعوام الاخيرة الشعب يحس بالامان مند تولي السيدالحموشي على رٱس هدا الجهاز ولا ننسى كل الاجهزة الاخرى التي تسهر على راحة المواطنين بورك فيكم وفي عملكم الجبار نطلب المزيد والحزم واليقضة حتى يبقى يبقى بلدنا الحبيب بلد السلم والامان وشكرا
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21 - Marokki الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:53
شكرا للامن ومبروك
هادشي هو الي كيفرح و يشعرنا بالقيمة في الوطن
اما الكوراماهي الا تبديد للاموال واهلاك الاقتصاد


شكرا جزيلا لكل من ساهم من قريب او بعيد المساعدة هذه الطائرة
والله. يفرحهوم كما فرحونا.
.
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0
22 - sinoh الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:55
يجب تسهيل عملية التبنى لان دور ايواء الأطفال المتخلى عنهم نعرف اكتضاض بينما. اجراءات التبنى تعرف صعوبات وامور تعجيزية بنسب لغدد كبير من الاسر التى تود الحصول على أطفال
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23 - علي الجمعة 22 يونيو 2018 - 10:56
ما الدي منع هاته المرأة ادا كانت لا تنجب بالذهاب إلى احدا الخيريات وبتبني مولود بالحق والقانون عوض سرقته
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2
24 - hatim الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:01
ا لسلام عليكم. تحية تقدير واجلال للامن الوطني. وللشعب المغربي.
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25 - ملاحظ الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:07
الحمد لله أن الرضيعة أرجعت إلى أمها فتهانئي لوالدتها ولولدها وحمدا لله على سلامتها كما أشكر الأمن الوطني بكل فئاته والمواطنين والفيسبوكيين على وطنيتهم والله يجازي الجميع ، كذلك أشير أن هذه المجرمة ووالدتها وزوجها ينبغي أن يكون عقايهم جميعا رادعا وشافيا للغليل الذي تركوه في نفوسنا بفعلتهم الشنعاء كذلك عقاب أصحاب الحراسة والمسؤولين في المستشفى على تهاونهم ومن يدري أن يكون أحد هناك ساعد هذه المجرمة لارتكاب فعلتها ، كذلك على وزارة الأسرة والتضامن أن تطلق حملىة التكفل بالأيتام والأطفال في وضعية صعبة والأطفال المتخلى عنهم أقول التكفل وليس التبني لأن التبني حرام لأنه لايعقل أن ينسب أحد رضيعا أوطفلا إليه وهو ليس من صلبه وانما يتكفل به ، وعليها أن تشجع الذين لم ينجبوا ويودون أطفالا على التكفل بهؤلاء بدل أن يلجأ بعضهم إلى سرقة رضع من أحضان أمهاتهم .وإن المسؤولية الآن تقع على عاتقهم فعليهم أن يبادروا قبل استفحال هذه الظاهرة دون أن ننسى اختطاف أطفال آخرين من أمام منازلهم ،او بالحي ولذلك وجب ايجاد حل لهذه المعضلة والمستشفيات ينبغي تشديد الرقابة عليها خاصة جناح الولادة وجناح الأطفال pediatrie
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26 - المهدي الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:17
لو ذهب زوج الخاطفة لشراء الحليب هل كان الصيدلي سيبلغ عنه لأنه لا تظهر عليه علامات الإنجاب ؟ ثم ما هي علامات الإنجاب عند المرأة خصوصا ان حليب الأطفال يمكن شراؤه حتى بعد مرور سنة على ولادة الطفل ؟
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27 - سليم الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:22
لا تسلم الجرة دائما.. هناك خلل ما في المستشفيات العمومية المغربية. لا يمكن أن تحدث عمليات سرقة الأطفال من هذه المسشتفيات بشكل متواصل. وهناك خلل يجب الانتباه إليه، وعلى رأسه الرشوة.. إذ بـ20 درهم للممرضة أو للحراس الخاصين، يمكنك التجول في المستشفى ولو خارج ساعات الزيارة. رجاء سيدي وزير الصحة ومعه وزير الداخلية "زيروا معانا شويا"، هاد شي راه يسيء إلى سمعة البلد..
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28 - ساخط الجمعة 22 يونيو 2018 - 11:22
بغض النظر عما حصل من طرف هاده السيدة .انا ما يثير انتباهي هو عقلية الانسان المغربي.فكونه لا يرزق باطفال بالنسبة اليه كنهاية العالم.وغالبا ما نسمع عبارة مسكيييين ماعندو دراري.اقول للجميع يجب الايمان بقدر الله.وعسى ان تكرهوا شيؤا وهو خير لكم.والله كان تسكن بجواري اسرة عندهم جوج دراري.بجوج بهوم معوقين عقليا وجسديا.هنا السؤال الدي اوجهه للناس اللي مقبلينش القدر ديالهوم.اما حسن يكون عندك دراري بحال هاد الجار ؟او مايكونوش كاع؟؟
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4
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