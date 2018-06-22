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كُتّاب وآراء
مديرية الأمن تحقق في تزييف توقيع ضابط شرطة
قالت المديرية العامة للأمن الوطني إن المحضر المنسوب إلى مصالحها المركزية المكلفة بتدبير الموارد البشرية بشأن الاستماع إلى مفتش شرطة معزول، والذي تم تداوله بواسطة تطبيقات التراسل الفوري على الهواتف المحمولة، "مشوب بالتزوير".
وأكدت المديرية، في بلاغ توصلت به جريدة هسبريس الإلكترونية، أن المحضر طاله تزوير عدد من محتوياته؛ فضلا عن تزييف توقيع ضابط الشرطة الذي أشرف على تحريره وإنجازه.
ونفت الإدارة ذاتها صحة المحضر، مؤكدة في المقابل أنها عهدت إلى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد الشخص أو الجهة التي تعمدت ارتكاب أفعال التزوير واستعمال تلك الوثيقة المزورة.
وذكر البلاغ أن مديرية الموارد البشرية بالمديرية العامة للأمن الوطني كانت قد استمعت في محضر إداري إلى مفتش شرطة معزول، بسبب إدانته قضائيا بعقوبة سالبة للحرية من أجل الارتشاء وإفشاء السر المهني؛ وذلك مباشرة بعد عرضه على أنظار المجلس التأديبي، وهو المحضر الذي تم تحريف العديد من فقراته، وتزوير التوقيعات الواردة فيه ونشره بشكل تدليسي.