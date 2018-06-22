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كُتّاب وآراء
الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء
أفلحت عناصر الشرطة القضائية التابعة ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الجمعة، في توقيف شخصين لإلحاقهما خسائر مادية بثلاث سيارات خاصة، مع تعريض حياة المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة أسلحة بيضاء.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، لتوقيف المشتبه فيهما بعدما كانا في حالة سكر متقدمة، وهددا أمن وسلامة المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء، كما أبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، ما اضطر موظف شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تسببتا في إصابتهما على مستوى الأطراف السفلى.
وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار رغم الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، وهو ما استدعى القيام بعملية تمشيط واسعة أسفرت عن توقيفهما رفقة فتاتين بمكان خلاء في الطريق المؤدية إلى منطقة الرحمة، حيث تمت معاينة آثار الإصابة على فخذ أحد الموقوفين وعلى مستوى كاحل المشتبه فيه الثاني.
وتم نقل المشتبه فيهما المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعهما، رفقة الفتاتين، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وخلفيات وملابسات هذه القضية.
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تعليقات الزوّار (13)
رصاصة بين لعنين و يتطحن كفتة و يسفطوه يتعشاو به الكلاب راهم غي ضايعيين مساكن لكلاب