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الرئيسية | حوادث | الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء‎

الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء‎

الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء‎
هسبريس من الرباط
الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:50

أفلحت عناصر الشرطة القضائية التابعة ولاية أمن الدار البيضاء، اليوم الجمعة، في توقيف شخصين لإلحاقهما خسائر مادية بثلاث سيارات خاصة، مع تعريض حياة المواطنين وسلامة عناصر الشرطة لخطر جدي ووشيك بواسطة أسلحة بيضاء.

بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن دورية للشرطة كانت قد تدخلت، في حدود الساعة الخامسة من صباح اليوم الجمعة، لتوقيف المشتبه فيهما بعدما كانا في حالة سكر متقدمة، وهددا أمن وسلامة المواطنين بواسطة أسلحة بيضاء، كما أبديا مقاومة عنيفة في مواجهة عناصر الأمن، ما اضطر موظف شرطة إلى استخدام سلاحه الوظيفي وإطلاق رصاصتين تسببتا في إصابتهما على مستوى الأطراف السفلى.

وأضاف البلاغ أن المشتبه فيهما تمكنا من الفرار رغم الاستخدام الاضطراري للسلاح الوظيفي، وهو ما استدعى القيام بعملية تمشيط واسعة أسفرت عن توقيفهما رفقة فتاتين بمكان خلاء في الطريق المؤدية إلى منطقة الرحمة، حيث تمت معاينة آثار الإصابة على فخذ أحد الموقوفين وعلى مستوى كاحل المشتبه فيه الثاني.

وتم نقل المشتبه فيهما المصابين إلى قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي ابن رشد لتلقي العلاجات الضرورية؛ وذلك في انتظار إخضاعهما، رفقة الفتاتين، لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لكشف ظروف وخلفيات وملابسات هذه القضية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (13)

1 - ahmed الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:00
مع الاسف الدار البيضاء اصبحت اكبر تجمع للهمج وقطاع الطرق واصحاب النصب والاحتيال.
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69
2 - محمد انا الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:01
اضرب فوق باش تهني المجتمع من امثال هؤلاء .
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3 - عبد الله الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:01
الله يرضي عليكم المرة المقبلة الرساسة في الراس. لا مكان لهؤلاء في المجتمع المغربي.
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76
4 - موحا الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:05
يجب تدريبات دورية لرجال الأمن على إطلاق الرصاص كي يقضوا على المجرمين ونتمنى مغربا تمنينا من هده الاشكال
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18
5 - المهاجر الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:14
والله يتلج قلبي عندما اسمع متل هاته الأخبار. ..استعمال السلاح الوضيفي أصبح ضرورة. ...
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30
6 - عبدالله الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:19
بالإضافة معهما الحمامتان
هادو شمكارة
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13
7 - Younes-Painter الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:27
انا لا افهم و الله هاد سطاج تاع الزيرو لي كايدوزوه البوليس فالاكاديمية !! واش بنادم هاز شاقور و لا سيف فيه نصف متر و مازال ما خاصنيش نتيري فيه ؟؟؟؟ اشنو زعما نغنيو ليه و لا نبوسو ليه راسو باش يتهدن و ما يقطعش لشي واحد لحمو؟؟؟ يجرب شي مشرمل فامريكا و لا اوروبا ولا امريكا الجنوبية انه يهز سلاح ابيض او ناري و يهدد به الناس، وا الله غير الا ما تيراو فيه فين ما جاتو ماكاين لا لتحت لا صبع رجليه الصغير !!!! القرطاس لمن عصى خليونا من ديك الفهامات تاع والو
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21
8 - ماريا الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:29
تحية إجلال لرجال الأمن لولاهم لعمت الفوضى. ومزيدا من أطر الأمن بالدار البيضاء التي عمت بالشماكرية وقطلع الطرق والقرطاس للمشرملين القرطاس للمشرملين ولاعطف عليهم
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19
9 - مواطن الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:34
سبب كل هاته الافعال ناتج عن كثرة الحرية حتئ اصبحنا نعيش بقانون الغاب واصبح القوي ياكل الضعيف وصدق من قال ان الشيء ادا زاد عن حده انقلب الئ ضده .
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7
10 - مواطن بسيط الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:42
الشعوب المتقدمة تهتم بالتعليم لخلق أجيال متقفة ومتخلقة ومتعلمة و نحن نهتم بالمهرجانات و المغنين لخلق أجيال مجرمة ومتخلفة القادم أسوأ ياوطني لنا الله
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2
11 - hicham الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:47
شحال ديال لمخسور رصاصة و داويه و صرف عليه فالحبس و يخرج
رصاصة بين لعنين و يتطحن كفتة و يسفطوه يتعشاو به الكلاب راهم غي ضايعيين مساكن لكلاب
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0
12 - عبد الهادي الجمعة 22 يونيو 2018 - 19:53
يجب على الدولة تعمل دوريات في الشوارع كما كان في عهد لعنيكري
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1
13 - radwane الجمعة 22 يونيو 2018 - 20:00
نتمنى أن تعطى أوامر صارمة من الجهات المختصة بتصفية المجرمين في مكان الحادث لا داعي لمثل هذه الجراثيم العيش الناس لانها تشكل خطر كبير على الشعب. أما السجون لم تعد صالحة لردع مثل هذه الضالة. ..فكلما سجنت إلا خرجت من السجن متجبرة وأكثر خطورة.
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