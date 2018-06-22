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الرئيسية | حوادث | توقيف المغني الميلودي بسبب الضرب والسكر‎

توقيف المغني الميلودي بسبب الضرب والسكر‎

توقيف المغني الميلودي بسبب الضرب والسكر‎
هسبريس من الدار البيضاء
الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:35

أوقفت عناصر من الشرطة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء المغني الشعبي عادل الميلودي؛ وذلك بسبب فوضى أحدثها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.

مصادر هسبريس أوردت أن عناصر الأمن التابعة لدائرة بنجدية بالدار البيضاء أوقفت المعني بالأمر من أجل السكر العلني وتبادل الضرب والجرح.

وتم وضع عادل الميلودي المعروف بـ"الشاب حمار" رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للتحقيق معه في المنسوب إليه.

وكشفت المصادر ذاتها أن المغني الشعبي، الذي كان في حالة سكر طافح، اعتدى بالضرب على أحد الأشخاص، قبل أن يتم توقيفه ونقله إلى مقر الشرطة للتحقيق.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (45)

1 - رشيد الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:38
هذا كان مع المقاطعة ودابا ها هو تصيد غير بالفن، هههههه ما خاصكش تقاطع في بلاد المداويخ
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25
2 - fouad الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:44
مغرب الثقافات ؟؟؟؟؟ امثال هؤلاء من ننصبهم على راس المثقفييييين
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5
3 - لورد الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:45
هوى ماشي من حقوا يعتدي على غير ولاكين مشا فيها مسكين حيتاش واقف مع مقاطعة غادي يغرقوا ليه دوصي دولا خاصها هي منين تشدك
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18
4 - علي بابا الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:47
شتي داب غدي يخرجو منو قديم وجديد هابش خيبة هذا لبلاد إلا كنت كتكلم بزاف يجيبوك في الحفرة ...
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17
5 - منطق الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:47
مسألة تصفية الحسابات لاغير . . . .
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15
6 - richi الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:48
لا تربية لا اخلاق ماذا تنتظرون منه .اغاني منحطة كلمات عدة مرات تكون ساقطة .لقد نال جزاءه.اللهم لا تؤاخذنا بما يفعل السفهاء منا.
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-5
7 - المهدي الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:48
كل شي ديال الله .. ولكن الله قال لك اجتنبوه لعلكم تفلحون .. المهم حتى تخرج وعاود لنا بالتفصيل فالويب شنو وقع واكيد انهم ظلموك والشراب حتى هو ظلمك ياك كيقولو الشراب ولد الحرام اما السي عادل ما دار والو ...
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-3
8 - salam الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:49
اغلب مشاهير العالم و رؤساء دول مرو من مثل هاده الحالات امر عادي
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4
9 - aziz الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:50
شفتو الرجل وقف مع الشعب في مقاطعة شركات الغلاء و الإحتكار بغيتو تشوهو السمعة الحسنة ديالو..
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17
10 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:51
عن أي فن وفنان تتحدثون، ما الرقص والغناء، أو بالأحرى الخبط والعواء، إلا عين قبل الفاء والنون (عفن). وما أعمالهم العفنية، معذرة! أقصد "الفنية" إلا سكر وخبث لمجتمعاتنا، لشبابنا الذي نرتجي منه جيلا خلاقا ومقداما يحمل المشعل. لن نشهد نورا ما دمنا نمجد ونمنح الشهرة لأمثال هؤلاء!
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2
11 - كبش فداء الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:51
حسابات. .. غالبا. نصف في كازا السبت سكران..... و اهل موازين سكرانين و متفحين. اوا. هذاا محيت اعلن المقاطعة... اضزب صغير يخلف لكبير.... انشري هسبريس.... لقبه شاب النيلودي. وليس شاب الحمار.
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10
12 - علدالإله الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:51
بطبيعة الحال شخص مساند للمقاطعة ستكيد له الدولة مكيدة للإيقاع به. والله أعلم
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8
13 - عابر سبيل الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:56
بقا كيطير حتى جابها فراسو شحال ما طلعتي غادي تطيح و لكل بداية نهاية
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-2
14 - جواد الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:57
بقاو حتى جابوك فشبكة خويا نتا معا الشعب ضروري احيدوك من الطريق
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6
15 - houcine الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:57
ماشي هدا للي قاليهوم انا عمري ماشربت ودار اللحية وولا كايدير لايف من قرب المسجد وقال ليهوم كنت كانكمي غير الحشيشة ودبا ربي عفا على من كالدوخ ابا عادل ايوا دابا غادي نشوفوك اش غادي تقول
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-5
16 - شرف الدين فرنسا الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:59
ملي بدا تايهضر على المقاطعة و يدخل فالنقاشات الحساسة بطيبعت الحال غادي يلقاو ليه شي حاجة باش يعطيوه إنذار زعمة ها ودني منك المرة الجاية غادي تكون صعب من هادي.
انا لا اسمع لاغانيه و لكني اعتقد انه من الفنانين القلال فالمغرب لس عندهم الشجاعة و الجرأة انه ينتقد و يقول الحقيقة
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5
17 - يوم الحساب الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:59
دائما تبحث عن المشاكل ها قد وصلت لمبتغاك تتمتع الآن في رحلة وفندق خمسة نجوم بصحة وراحة.
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-3
18 - جمال الجمعة 22 يونيو 2018 - 17:59
شي عادي حيت الميلودي جاء مع الشعب ضروري غدي إلبقو ليه المنتف كيما واقع البوعشرين
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4
19 - محمد ريان الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:01
هذه الأفعال لم يجرؤ على فعلها حتى الشخصية الكارتونية Shrek !
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20 - coco الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:01
سجن لأنه مقاطع. كل المغنين يسكرون
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3
21 - hero الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:02
هذا باين بسبب موقف ديالو من المقاطعة وموازين وعزيز أخنوش وفيديوات ظيااو في يوثوب
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3
22 - مصطفى الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:03
واش ها اجي و قووول انا مقاطع . المهم غادي يديرو معاه ها القانون لي ما طبقوهش على بدر هاري
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3
23 - الشرقاوي محمد فكري الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:03
مزيان...على الله ادير عقلو و يحبس من التغطريس
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-2
24 - معتوهة الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:04
بقيتي تمة أولد الحاج......و مالك على حالتك سكران و نهار الجمعة ...!!!
اييييه كلشي ديال الله
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25 - إنما الأمم الأخلاق ما بقيت الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:05
سوف تخرج جوقة كلنا عادل لتقول بتلفيق من الدولة واستهداف لرجل طيب وإن جاهر بتدخين الحشيش أمام متتبعيه ومنهم القصر والفتيات .
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-3
26 - خبير استراتيجي الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:08
سبب لا علاقة له بسكر ولا اعتداء، فقط سياسة انتقام منه بسبب دعمه مقاطعة المواد تلات ومهاجمته عبر مباشر الفايسبوك عزيز اخنوش، تم تدبير له العملية، وهذه سياسة معروفة بالمغرب
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3
27 - لبنى الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:10
صافي جبتي الربحة ياك قلتها ليك مرارا و تكرارا في تعاليق اليوتوب يا السكيري المنافق رمضان لبستي توني المسلم و كتدخل فؤمور و حريات الأشخاص اوا بالصحة القر.....
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-2
28 - شعيبة الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:10
دابا هادوك السكايريا كلهم لي بايتين فالكوميساريا كي بحال إلى راهم فموازين ما كاين غي خوووووووويا تحيييييييا كبييييييييرا من الشععععععععب هادا هو الميلودي مسكين
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2
29 - JAMEL الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:10
هذي مسرحية تشبه مسرحية بوعشرين
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4
30 - Anouar الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:11
الميلودي و غيرهم ممن لم يدرسوا و ليس لهم اي وعي ثقافي تجدهم في اليوتيب ينصت لهم الالاف من الشباب و في جميع المجالات (السياسة، الرياضة ، الدين ...) يقولون ما يريد ان يسمعه الشباب رغم اتفاقي معه في بعض الامور .... الشعبوية سهلة جدا لكن الوعي و قول اشياء قد لا تعجب الشعب لكنها في مصلحته هي ما نحتاجه و من ناس اكاديميين و ليس المغنيين و الشيوخ ...
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1
31 - ولد الميلودية الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:12
الميلودي رغم مستواه التعليمي البدائي الا انه استطاع في الاونة الاخيرة كسب تعاطف اطياف واسعة من الشعب بفعل تعاطفه الكبير ودفاعه المستميت عن حملة النقاطعة والمقاطعين كما انه لم يتوقف عن توجيه نقد حار وقاسي للبرامج الحامضة الرمضانية ولاشباه الفنانين والمنشطين الاذاعيين وعلى راسهم العلالي ورشيد والمطرب حاتم وحتى لموازين...
لقد اصبح مقلقا جدا للمخزن ولمؤسسات تعاني من المقاطعة لمنتوجاتها ولفعاليات موازين.
الميلودي معروف بالسكر .. والامر ليس وليد اليوم. فهل يكون الامر من تدبير الاجهزة المعلومة لاسكاته؟
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4
32 - rachid الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:12
صافي درتوا ليه طريق حسبي الله ونعمة وكيل
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2
33 - عماد الأدريسي الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:12
و تستمر الدولة في سياساتها بقمع كل صوت حر... تحية للأخ الميلودي المعروف بمساندته للمقاطعة و لمحاربته الفساد بفيديوهاته على اليوتيوب
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2
34 - محمد الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:13
أتمنى أن تتخذ في حقه كل الإجراءات القانونية وعدم التساهل مع أمثاله حتى لا يكون أحد فوق القانون
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35 - Assrar الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:14
خبر مفرح هاد السيد بسال بزاف أو كيرد راسو حتى هو فنان أو يعطي الدروس إستفد من هذا الدرس ألا وراجع نفسك
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36 - fouad الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:15
هؤلاء اشباه الفنانين يحيون الليالي الملاح للوزراء وما فوق.اتوقع ان يخرج من هذه القضية كالشعرة من العجين
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37 - miloud الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:20
كما تم سجن مهداوي بسبب عدم التبليغ عن القنبلة النووية و الصواريخ العابرة للقارات، من يصدق هذه الدولة ؟؟؟،، أنا كنت أعرف مسبقا أن الميلودي سيتعرض للتوقيف و السجن ،لأنه يدعم المقاطعة بأشرطة في اليوتوب و يدعو أيضا لمقاطعة مهرجان الذل و العار.. كنت متيقن من سجنه كما فعلت المافيا بنشطاء الريف و مهداوي و حمودة آسفي و الكرطومي و البداحي و و و و .. المغاربة متجهون نحو ثورة ستمسح كل المافيا المعلومة ، مسألة وقت فقط.
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38 - Upss الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:20
شرب الخامر تم خرج الزنقة رجع عنترة بن شداد ومحيح ? راسو خفيف وضعيف مسكين اول مرة تانشوف صورة هد بني أدم هل هو فعلا مغني؟
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39 - yaaaaaaaaadris الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:22
مثل هؤلاء لا يمتون للفن بصلة ، هؤلاء أولاد ليل ، الزمن إرتكب حماقة و جعلهم يتصدرون المشهد ضدا على رغبة أصحاب الأذواق الراقية
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40 - sohail الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:22
ترى هل سيخرج عادل الميلودي بكفالة كما يحدث مع جميع المواطنين العاديين الذين يظبطون في شجار تحت السكر اما ان الملف سيقاس على مقاسه نظير مشاركته في المقاطعة وانتقاده لمختلف فررات المحكومة ؟
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41 - متصفح الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:22
نرجو من العدالة بتطبيق القانون،لانه لو كان احدا من موظفي الدولة لما رحموه بالتعاليق وووو فهو كذلك يمثل وزارة الثقافة ب "(فنه" )وبالتالي مغربنا.
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42 - خووووووووووتييييييي الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:23
خوتييييي كلشي دييييييال الله مح مح آزين قولي جوتيم الحقيقة في دقيقة ههههههه دخلتي العودان بربعا بيهم أوردر يالله نشط لينا المساجين
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43 - مسلم الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:26
الفن اولا فهو مبادىء واحترام لاكن ما يحدث في بلدنا يتبت العكس نسال الله حسن الخاتمة ويهدينا ويهدي حميع المسلمين
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44 - hicham الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:32
إذا كان توجهه مثل المجرد لحظي بعفو شامل أو بدعم من محاميي القصر إن حصل له أمر بالخارج. لكن هذه ضريبة دعم المقاطعة أمثلة سبقتك من إعلاميين و مواطنيين بسطاء. #مقاطعون
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45 - قوالبكم قدام خاصهم ميزاجور الجمعة 22 يونيو 2018 - 18:36
هذه سوى السياسة المخزنية بغات دخلو سوق جواه، الحكومة تساهم في بيع الخمر بالمغرب و جل السياسيين الكبار ماكيسحاوش، هههه ما فائدة الدولة في بيع النيبرو؟
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