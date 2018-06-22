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كُتّاب وآراء
توقيف المغني الميلودي بسبب الضرب والسكر
أوقفت عناصر من الشرطة التابعة لولاية أمن الدار البيضاء المغني الشعبي عادل الميلودي؛ وذلك بسبب فوضى أحدثها في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة.
مصادر هسبريس أوردت أن عناصر الأمن التابعة لدائرة بنجدية بالدار البيضاء أوقفت المعني بالأمر من أجل السكر العلني وتبادل الضرب والجرح.
وتم وضع عادل الميلودي المعروف بـ"الشاب حمار" رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة؛ وذلك للتحقيق معه في المنسوب إليه.
وكشفت المصادر ذاتها أن المغني الشعبي، الذي كان في حالة سكر طافح، اعتدى بالضرب على أحد الأشخاص، قبل أن يتم توقيفه ونقله إلى مقر الشرطة للتحقيق.
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (45)
انا لا اسمع لاغانيه و لكني اعتقد انه من الفنانين القلال فالمغرب لس عندهم الشجاعة و الجرأة انه ينتقد و يقول الحقيقة
اييييه كلشي ديال الله
لقد اصبح مقلقا جدا للمخزن ولمؤسسات تعاني من المقاطعة لمنتوجاتها ولفعاليات موازين.
الميلودي معروف بالسكر .. والامر ليس وليد اليوم. فهل يكون الامر من تدبير الاجهزة المعلومة لاسكاته؟