دوافع أمنية ترحل مهاجرا مغربيا من إيطاليا

مُتابعة من خالد ملوك

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها شرعت في إجراءات ترحيل مهاجر مغربي، بعدما كشفت تقارير أمنية استخباراتية أنه "يتبنى الفكر الإسلامي المتطرف ويميل إلى التوجهات الأيديولوجية للتنظيمات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ نقلت مضامينه منابر إعلامية إيطالية، أن دوافع أمنية وراء قرار ترحيل الشاب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، مشيرة إلى أنه "يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة وسلامة المواطنين"، وأنه ينتظر الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية ترحيله.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به يمارس نشاطا مكثفا للدعاية والترويج لأعمال الجماعات المتطرفة داخل مركز لإيواء المهاجرين الأجانب بمدينة برينديزي، مبرزا أن عدد المطرودين بتهم الإرهاب خلال الأشهر التي مضت من السنة الجارية بلغ 56 مطرودا، أغلبهم مغاربة.