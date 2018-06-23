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الرئيسية | حوادث | دوافع أمنية ترحل مهاجرا مغربيا من إيطاليا

دوافع أمنية ترحل مهاجرا مغربيا من إيطاليا

دوافع أمنية ترحل مهاجرا مغربيا من إيطاليا
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 23 يونيو 2018 - 00:10

قالت وزارة الداخلية الإيطالية إنها شرعت في إجراءات ترحيل مهاجر مغربي، بعدما كشفت تقارير أمنية استخباراتية أنه "يتبنى الفكر الإسلامي المتطرف ويميل إلى التوجهات الأيديولوجية للتنظيمات الإرهابية".

وأوضحت الوزارة، في بلاغ نقلت مضامينه منابر إعلامية إيطالية، أن دوافع أمنية وراء قرار ترحيل الشاب المغربي البالغ من العمر 24 عاما، مشيرة إلى أنه "يشكل خطرا حقيقيا على أمن الدولة وسلامة المواطنين"، وأنه ينتظر الانتهاء من التدابير المرافقة لعملية ترحيله.

وأضاف المصدر ذاته أن المشتبه به يمارس نشاطا مكثفا للدعاية والترويج لأعمال الجماعات المتطرفة داخل مركز لإيواء المهاجرين الأجانب بمدينة برينديزي، مبرزا أن عدد المطرودين بتهم الإرهاب خلال الأشهر التي مضت من السنة الجارية بلغ 56 مطرودا، أغلبهم مغاربة.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - adil السبت 23 يونيو 2018 - 00:35
what about the africans in morocco we have enough problems wake up morocco
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-2
2 - euro السبت 23 يونيو 2018 - 00:45
ايطاليا هي الوحيدة التي تعرف التعامل مع المغاربة
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6
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