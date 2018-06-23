24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

23/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
السبت
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. الاتحاد المصري يشكو الحكم بعد الهزيمة أمام روسيا (5.00)

  2. الإسبان يتصدرون السياح الوافدين على تطوان (5.00)

  3. مديرية الأمن تحقق في تزييف توقيع ضابط شرطة‎ (5.00)

  4. الرصاص يوقف متسببين في فوضى بالدار البيضاء‎ (5.00)

  5. نيجيريا تؤجل حسم مجموعة الأرجنتين بثنائية في شباك أيسلندا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | أسرة مغربية بسبتة تناشد إسبانيا إنقاذ حياة ابنها

أسرة مغربية بسبتة تناشد إسبانيا إنقاذ حياة ابنها

أسرة مغربية بسبتة تناشد إسبانيا إنقاذ حياة ابنها
مُتابعة من خالد ملوك
السبت 23 يونيو 2018 - 12:05

وجهت عائلة مغربية، تقيم حاليا بمدينة سبتة، نداء إلى وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية بإسبانيا من أجل التدخل لإنقاذ حياة ابنها، البالغ من العمر ستة أشهر، من الموت الذي يتربص به، خاصة بعدما فشل أطباء مغاربة ونظراؤهم بالمستشفى الجامعي للثغر السليب في علاجه.

وذكرت صحيفة "إل بويبلو دي ثوتا" الإسبانية بأن الرضيع المغربي محمد بن كسوبة مصاب بضمور العضلات الشوكية، وهو مرض وراثي نادر يصيب الأعصاب التي تبرز على مستوى الحبل الشوكي الموجود بالعمود الفقري، مضيفة أن شقيقه، الذي كان يبلغ سنتين، توفي بسبب إصابته بالداء نفسه.

وطالبت أسرة الرضيع، التي لا تتوفر على وثائق الإقامة بسبتة، بنقله إلى إحدى مستشفيات إسبانيا، فيما أكد الأطباء المشرفون على حالته أنه يحتاج إلى وسائل جد متطورة لإجراء علاجات من شأنها إطالة عمره، بالنظر إلى صعوبة الداء المندرج في قائمة الأمراض النادرة المتعلقة بخلل على المستوى الجيني.

وأضاف المنبر الإعلامي ذاته أن الرضيع محمد دخل قسم المستعجلات بالمستشفى الجامعي بسبتة، يوم الاثنين الماضي، بعدما كان يعاني التهابا حادا في القصبة الهوائية وضغوطات تنفسية متصاعدة وحمى ومخاطا أنفيا وارتفاعا في درجة الحرارة، مشيرا إلى أنه تلقى العناية اللازمة من قبل فريق طبي مختص.

وأفادت تقارير طبية أن الوالدين كليهما يحملان الجين المسؤول عن هذا المرض، الذي ينتقل باحتمال 25 في المائة، في الوقت الذي طالبت العديد من المنظمات الحقوقية بضرورة التدخل لمساعدة هذه الأسرة على إنقاذ حياة ابنها، لاسيما في ظل غياب المستلزمات الطبية اللازمة لمثل هذه الأمراض بالمستشفيات المغربية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (6)

1 - fak السبت 23 يونيو 2018 - 12:22
هل سيصبح المغاربة يطلبون المساعدة الطبية من دول الجوار ام ان المغرب لا يتوفر على من يتكفل به ام هو أننا لا نوفر على وزارة العلة العمومية ام انه نفاد التجهيزات الطبية .لا حول ولا قوة الا بالله
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
15
2 - انور السبت 23 يونيو 2018 - 12:33
حسبنا الله فب مسؤولوا هذا البلد.. حسبنا الله.
كل حكومة تأتي تفقر ما قبلها.. حسبنا. و الله الشعب سيطالب بحقه يوم الحساب.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
3 - mmm السبت 23 يونيو 2018 - 12:34
la famille fait appel aux vrais croyants
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
4
4 - simo السبت 23 يونيو 2018 - 12:39
ما سبب اقامتهم في مدينة محتلة.؟؟؟ يجب بحث في الموضوع. انقاد الطفل شيء واجب على سلطة المغربية.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
-3
5 - titan السبت 23 يونيو 2018 - 12:43
لاًنتوفر حتى على مستشفيات لإسعاف المواطنين , و نطمح الى تنظيم كاس العالم
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
6
6 - طارق السبت 23 يونيو 2018 - 12:48
لا حول و لاقوة الا بالله العلي العظيم.
اللهم رب الناس اذهب الباس أشفي انت الشافي لا شفاء إلا شفائك شفاء لا يغادر سقما.
تعليق غير لائق تعليق غير لائق إضافة تعليق إضافة تعليق أعلى الصفحة أعلى الصفحة مقبول مرفوض
5
المجموع: 6 | عرض: 1 - 6

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.