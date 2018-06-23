البحرية الإسبانية تنقذ 418 مرشحا للهجرة

هسبريس من الرباط

أعلنت هيئة "سالفامينتو ماريتيمو" الحكومية الإسبانية إنقاذ 418 مهاجرا، صباح اليوم السبت، في ثلاث عمليات أجراها جهاز الإنقاذ البحري الإسباني قبالة السواحل الإسبانية.

وتم إنقاذ 262 شخصا كانوا على متن 15 قاربا في مضيق جبل طارق، وأنزلوا في مرفأي طريفة وبرباط في الأندلس، إضافة إلى 27 آخرين في البحر المتوسط بين جنوب إسبانيا وشمال المغرب، و129 شخصا قبالة سواحل جزيرة كناريا الكبرى في المحيط الأطلسي.

وتأتي عمليات الإنقاذ هذه بعد ستة أيام من استقبال فلنسيا سفينة "أكواريوس" التي أنقذت 629 مهاجرا قبالة السواحل الليبية ومنعت من الرسو في موانئ إيطاليا ومالطا.

يُشار إلى أن مسألة استقبال المهاجرين التي تقسم الأوروبيين ستكون محور قمة مصغّرة تعقدها 16 دولة أوروبية الأحد في بروكسل، مع امتناع دول مجموعة فيشيغراد (المجر وسلوفاكيا وبولندا وتشيكيا) عن المشاركة. ومن المفترض أن يتم التحضير في هذا اللقاء للقمة الأوروبية المرتقبة في 28 و29 يونيو في بروكسل، والتي ستخصص لأزمة الهجرة.

حري بالذكر أيضا أن حوالي 12155 مهاجرا وصلوا إلى إسبانيا بين الأول من يناير و20 يونيو. وفي هذه الفترة قضى 292 مهاجرا أثناء محاولتهم الوصول إلى السواحل الإسبانية.