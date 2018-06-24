اعتقال مغربي في إسبانيا بتهمة قتل طالبة ألمانية

هسبريس من الرباط

قالت صحيفة بيلد الألمانية إن مغربياً يدعى بوجمعة، يعمل سائق شاحنة، اعتقل بتهمة قتل مواطنة ألمانية وجدت جثها في الطريق السريع رقم واحد في إسبانيا.

وحسب ما نقلته الصحافة الألمانية والإسبانية فإن الطالبة البالغة من العمر 28 سنة، واسمها صوفيا لوسش، والتي تنحدر من مدينة لايبزغ، وُجدت جثة محترقة جزئياً الخميس الماضي قرب محطة وقود في شمال إسبانيا قرب بلباو. ونقلت صحيفة بيلد أن المحققين الإسبان أبلغوا السلطات الألمانية بالأمر.

ويعتقد أن المعنية بالأمر كانت تبحث عمن يقلها الأسبوع الماضي من منزلها في لايبزغ إلى مدينة بافاريا للقاء أصدقائها، فأوقفت شاحنة في محطة استراحة في الطريق، لتختفي بعد ذلك؛ وأبلغ شقيقها البالغ من العمر 51 عاماً عن اختفائها بعدما أرسلت له رسالة هاتفية قصيرة تتضمن معلومات حول ترقيم الشاحنة المغربية التي أقلتها.

ونجحت الشرطة الإسبانية في توقيف المتهم بعد ساعات من ذلك في منطقة نواحي الأندلس، ويحمل اسم "بوجمعة. ل"، ويبلغ من العمر 41 سنة؛ وقد اعترف بأنه تخلص من جثة الهالكة قرب محطة وقود في إسبانيا.

ونشرت الصحافة الألمانية صوراً للمعني بالأمر، يظهر فيها إلى جانب أسرته؛ وأشارت إلى أنه يعمل في النقل الدولي ما بين ألمانيا والمغرب، ولجأ إلى التخلص من جثة الضحية في إسبانيا بعد اغتصابها وقتلها حين اقترب من دخول بلاده.

وسيسلم المغربي المتهم إلى السلطات الألمانية للمحاكمة بتهم ثقيلة، خصوصاً أن الحادث خلق ضجة واسعة بألمانيا، لكون شقيق الضحية، السياسي في الحزب الاشتراكي أندريس لوسش، قاد حملة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما اختفت.