"معاداة السامية" تجر مغربيا إلى العدالة الإسبانية

متابعة من خالد ملوك

ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني القبض على مهاجر مغربي يشتبه في ارتكابه "جريمة معادية للسامية"، من خلال نشر رسائل تحث على كراهية اليهود في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 32 سنة، يقيم بصفة غير قانونية بجزر الكناري الإسبانية، مضيفة أنه "يستغل صفحته الشخصية لتوجيه رسائل تشجع على الكراهية ضد الجالية اليهودية بشكل عام".

وأوضح بيان صادر عن القيادة العليا للأمن بأرخبيل لاس بالماس أن منشورات الشاب المغربي تحظى بانتشار واسع بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قاضي الغرفة الأولى بمحكمة "سانتا ماريا دي غييا"، بالمنطقة ذاتها، أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات القضائية لا تزال مفتوحة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التهم الموجهة إلى المهاجر المغربي، وتحليل الأجهزة الالكترونية، التي كان يستعملها قصد تمرير خطاباته العدائية، مشيرا إلى أن المغربي عمد إلى نشر شريط فيديو يحمل عنوان: "إيران ستمسح إسرائيل من خريطة العالم".