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الرئيسية | حوادث | "معاداة السامية" تجر مغربيا إلى العدالة الإسبانية

"معاداة السامية" تجر مغربيا إلى العدالة الإسبانية

"معاداة السامية" تجر مغربيا إلى العدالة الإسبانية
متابعة من خالد ملوك
السبت 23 يونيو 2018 - 22:29

ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني القبض على مهاجر مغربي يشتبه في ارتكابه "جريمة معادية للسامية"، من خلال نشر رسائل تحث على كراهية اليهود في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 32 سنة، يقيم بصفة غير قانونية بجزر الكناري الإسبانية، مضيفة أنه "يستغل صفحته الشخصية لتوجيه رسائل تشجع على الكراهية ضد الجالية اليهودية بشكل عام".

وأوضح بيان صادر عن القيادة العليا للأمن بأرخبيل لاس بالماس أن منشورات الشاب المغربي تحظى بانتشار واسع بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قاضي الغرفة الأولى بمحكمة "سانتا ماريا دي غييا"، بالمنطقة ذاتها، أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية.

وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات القضائية لا تزال مفتوحة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التهم الموجهة إلى المهاجر المغربي، وتحليل الأجهزة الالكترونية، التي كان يستعملها قصد تمرير خطاباته العدائية، مشيرا إلى أن المغربي عمد إلى نشر شريط فيديو يحمل عنوان: "إيران ستمسح إسرائيل من خريطة العالم".

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (5)

1 - الحسين السبت 23 يونيو 2018 - 23:25
اما لوكان الأمر متعلقا بمن بستهزؤن بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم والإسلام والمسلمين فهذا يدخل في نظر الغرب بما يسمونه حرية التعبير .
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2 - Khlil السبت 23 يونيو 2018 - 23:37
غريب أمر هؤلاء المغاربة.انا مندهش بالخصوص المهاجرون منهم.كيف لإنسان غامر و خاطر من أجل لقمة العيش و في الاخير ينخرط في أعمال و مسلكيات تفوق قدراته الفكرية حتى يعلم اين هو منها.
مغترب من أجل لقمة العيش ماله و ما لليهود ؟
لمادا يكره اليهود اصلا و ما علاقته بهم اصلا؟
لا استطيع ان افهم المغاربة حقا .
لا يكاد يعلم خريطة إسرائيل و لا اصل الصراع في الشرق الأوسط و تجده أشد حماسة و اندفاعا في كرهه لليهود و أشد"" فلسطينية"" من الفلسطينيين أنفسهم.
لا تكاد تسمع خبرا عن الفلسطينيين و لا اللبنانيين و لا العراقيين و لا الصوماليين و تجدا المغاربة يملؤون الأخبار بانحرافاتهم التي لا تتوقف.
ما السبب؟
الأمر في غاية الغرابة حقا.
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3 - saido السبت 23 يونيو 2018 - 23:37
اوا اش دخلوا لتهديدات باسماء دولة اخرى ....
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4 - hamid السبت 23 يونيو 2018 - 23:37
وما حكم من يعادي الإسلام ؟؟؟ أين أنتم يا عىماء الإسلام ؛ ألا تحمون الإسلام والمسلمين ؟؟؟
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5 - الله يفرجها علينا السبت 23 يونيو 2018 - 23:38
ههههه المغاربة فين ما مشاو دايرين المشاكل أش داه هو لداك الشي
بحال هاداك بنادم لي فروسيا تعدا على هاداك الإسرائيلي
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