24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- انفجار قنينتي غاز بطنجة
- السكن في تريبورتور
- الهوني في مواجهة مرميد
- حكيمي: مباراة إسبانيا فرصة لمغادرة المونديال بـ"رأس مرفوعة"
- الشيشان تهدي صلاح وسام "المواطنة الفخرية"
مروان خوري: الأخلاق قبل الموهبة .. وهذا رأيي في سعد لمجرد (5.00)
بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" (5.00)
- قراء هسبريس يتوقعون فشل المغرب في احتضان مونديال 2030 - (106)
- الملك يُغير ملامح السلطة .. المُقابلات الشفوية تُنهي "عهد التسيب" - (106)
- بؤس وزواج بلا عقد يدفعان أسرة إلى العيش داخل "تريبورتور" - (78)
- الهداف رقم "9" في منتخب "الأسود" .. صداعٌ في رأس رونار - (73)
- "نسور تونس" يسقطون أمام "شياطين بلجيكا" بخماسية في المونديال - (72)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"معاداة السامية" تجر مغربيا إلى العدالة الإسبانية
ألقت عناصر الحرس المدني الإسباني القبض على مهاجر مغربي يشتبه في ارتكابه "جريمة معادية للسامية"، من خلال نشر رسائل تحث على كراهية اليهود في حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".
وأشارت وكالة الأنباء الإسبانية إلى أن المهاجر المغربي، البالغ من العمر 32 سنة، يقيم بصفة غير قانونية بجزر الكناري الإسبانية، مضيفة أنه "يستغل صفحته الشخصية لتوجيه رسائل تشجع على الكراهية ضد الجالية اليهودية بشكل عام".
وأوضح بيان صادر عن القيادة العليا للأمن بأرخبيل لاس بالماس أن منشورات الشاب المغربي تحظى بانتشار واسع بين مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن قاضي الغرفة الأولى بمحكمة "سانتا ماريا دي غييا"، بالمنطقة ذاتها، أمر بوضعه رهن الاعتقال الاحتياطي في انتظار استكمال الأبحاث التمهيدية.
وأضاف المصدر ذاته أن التحقيقات القضائية لا تزال مفتوحة من أجل الحصول على المزيد من المعلومات بشأن التهم الموجهة إلى المهاجر المغربي، وتحليل الأجهزة الالكترونية، التي كان يستعملها قصد تمرير خطاباته العدائية، مشيرا إلى أن المغربي عمد إلى نشر شريط فيديو يحمل عنوان: "إيران ستمسح إسرائيل من خريطة العالم".
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس
تعليقات الزوّار (5)
مغترب من أجل لقمة العيش ماله و ما لليهود ؟
لمادا يكره اليهود اصلا و ما علاقته بهم اصلا؟
لا استطيع ان افهم المغاربة حقا .
لا يكاد يعلم خريطة إسرائيل و لا اصل الصراع في الشرق الأوسط و تجده أشد حماسة و اندفاعا في كرهه لليهود و أشد"" فلسطينية"" من الفلسطينيين أنفسهم.
لا تكاد تسمع خبرا عن الفلسطينيين و لا اللبنانيين و لا العراقيين و لا الصوماليين و تجدا المغاربة يملؤون الأخبار بانحرافاتهم التي لا تتوقف.
ما السبب؟
الأمر في غاية الغرابة حقا.
بحال هاداك بنادم لي فروسيا تعدا على هاداك الإسرائيلي