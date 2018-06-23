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الرئيسية | حوادث | العثور على جثة مجهولة الهوية في بحيرة بسطات

العثور على جثة مجهولة الهوية في بحيرة بسطات

العثور على جثة مجهولة الهوية في بحيرة بسطات
إبراهيم الحافظون من سطات
السبت 23 يونيو 2018 - 23:37

انتشلت عناصر الوقاية المدنية، مساء اليوم السبت، جثة شخص مجهول الهوية، بعدما قضى نحبه غرقا في بحيرة المزامزة الموجودة بالمدخل الشمالي لمدينة سطات.

ووفق مصادر هسبريس، فإن عددا من المواطنين عثروا مساء اليوم على جثة الغريق، فيما كانت ملابسه موضوعة بجانب البحيرة. وقد عملوا على إخبار السلطات المحلية وعناصر الضابطة القضائية بالدائرة الثالثة بالحادث.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية والعلمية، ورئيس المكتب الصحي البلدي، وممثلا عن السلطة المحلية انتقلوا إلى بحيرة المزامزة، مشيرة إلى أن أفرادا من الوقاية المدنية بسطات قامت بانتشال الجثة، التي تمت معاينتها قبل توجيهها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بالمدينة نفسها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن عناصر الشرطة القضائية لم تعثر على أي وثيقة هوية في ملابس الغريق، ورجّحت أن يكون من المختلين عقليا، الذين يجوبون شوارع مدينة سطات، في انتظار نتائج التشريح الطبّي لجثته، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصّة.

تجدر الإشارة إلى أن بحيرة المزامزة عرفت حالة مماثلة الشهر ما قبل الماضي، حيث غرق بها أحد القاصرين، وهو ما جعل فعاليات من المجتمع المدني بسطات تطالب بالإسراع بإكمال أشغال إصلاح البحيرة أو تسييجها، دون الاكتفاء بتعليق علامات منع السباحة بجنباتها.

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