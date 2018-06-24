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الرئيسية | حوادث | القضاء الإسباني يدين مهاجرا مغربيا قتل زوجته

القضاء الإسباني يدين مهاجرا مغربيا قتل زوجته

القضاء الإسباني يدين مهاجرا مغربيا قتل زوجته
مُتابعة من خالد ملوك
الأحد 24 يونيو 2018 - 12:13

أدانت محكمة إقليم أبييدو المهاجر المغربي "عبد الواحد أ" بالسجن النافذ لمدة 26 عاما، بعدما توبع بتهمة قتل زوجته الإسبانية "كارلا ب" في الـ10 من يوليوز 2016 بمليلية المحتلة.

ووفق ما جاء في نص الحكم، فإن محاكمة الجاني تمت بمدينة أستورياس الإسبانية مكان إقامة الضحية، رغم أن حادثة القتل وقعت بمدينة مليلية، مشيرا إلى أنه حكم عليه بالسجن لمدة 25 عاما بـ"تهمة القتل العمد"، وسنة أخرى بسبب خرقه أمرا قضائيا يقضي بابتعاده عن زوجته التي كانت تتعرض لعنف جسدي.

وأضاف المصدر ذاته أن الجاني كان يواجه قرارا بالترحيل من التراب الإسباني لارتكابه جرائم أخرى متعلقة بالسرقة والاعتداء الجسدي، مشيرا إلى أن "المحكمة قررت إدانته بعقوبة مشددة بالنظر إلى توفر نية القتل العمد ودوافع التمييز على أساس الجنس واستغلال ضعف الضحية المغلوبة على أمرها".

وأوضح نص الحكم أن المدان كانت له نية واضحة لإنهاء حياة زوجته، التي رزق منها برضيع حديث الولادة، مشيرا إلى أنه أحكم قبضته على عنقها إلى أن تأكد من أنها سلمت الروح إلى بارئها. وأضاف أن الجاني حرم من حضانة ابنه منذ تاريخ اعتقاله من قبل فرقة الحرس المدني، إذ تتولى كل من أخت وأخ الضحية مهمة الاعتناء به.

وأكد المدعي العام الإسباني أن الحكم يمنع الجاني من الاقتراب أو التواصل مع أفراد عائلة الهالكة فور مغادرته السجن، وأنه ملزم بمغادرة منطقة أستورياس، مشيرا إلى أنه مجبر على أداء تعويض مادي لابنه بقيمة 200 ألف يورو، و86 ألف يورو لعائلة الضحية، وتعويضات أخرى عن التكاليف الإجرائية.

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