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كُتّاب وآراء
المخدرات الصلبة تقود إلى اعتقال مبحوث عنه بأكادير
تمكنت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، السبت، من توقيف شخص يبلغ من العمر 36 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالاتجار في المخدرات الصلبة والأقراص المهلوسة.
وحسب مصدر أمني، فقد تم ضبط المشتبه به داخل غرفة سفلية بإحدى العمارات السكنية بحي تيلضي، وهو يحمل جروحا في رأسه، يشتبه في كونها ناجمة عن اشتباكه مع طرف ثانٍ.
وأضاف المصدر نفسه أن عمليات التفتيش التي أنجزت بالمكان أسفرت عن حجز كمية مهمة من مخدر الكوكايين تخلص منها المشتبه به بسطح العمارة التي قام باقتحامها، قدرت بـ80 غراما. كما تم العثور بحوزته على 07 أقراص مهلوسة ومبلغ مالي.
كما تبين أن المشتبه به كان موضوع عدة مذكرات بحث صادرة عن مصالح أمن آيت ملول والدرك الملكي بأكادير بتهمة الاتجار في المخدرات والسرقة والاختطاف.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه به رهن الحراسة الطبية، في انتظار إخضاعه للبحث القضائي، الذي يجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة.