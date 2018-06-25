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كُتّاب وآراء
إيقاف عصابة للسطو تحت التهديد في إنشادن
حاصرت ساكنة بجماعة إنشادن، ضواحي إقليم اشتوكة آيت باها، ثلاثة أفراد كانوا على متن دراجة نارية مدجّجين بأسلحة بيضاء، بعد تعرضهم لحادثة سير بالمدار السقوي لسد يوسف ابن تاشفين، أصيب خلالها اثنان منهم بجروح متفاوتة الخطورة، استدعت نقلهم إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى.
وعلى إثر إخطارها بالواقعة، حلت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي لبلفاع بعين المكان، حيث عملت على توقيف العنصر الثالث وحجز الدراجة النارية والأسلحة البيضاء، في انتظار مغادرة الآخريْن للمستشفى. وقد وُضع الموقوف تحت تدبير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة.
وكان أفراد العصابة المنحدرون من منطقة آيت اعميرة قد هاجموا شخصا بالمدار السقوي وسلبوه ما بحوزته من أغراض شخصية، تحت التهديد بأسلحة بيضاء، قبل أن يستنجد بالساكنة التي تمكنت من محاصرتهم بعد تعرضهم لحادثة سير بسبب السرعة وفقدان السائق السيطرة على الدراجة النارية.