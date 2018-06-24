قتيل و4 إصابات في حادث مروري بشيشاوة

ابراهيم مغراوي من مراكش

خلفت حادثة سير وقعت اليوم الأحد على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وشيشاوة وفاة سيدة وإصابة خمسة آخرين، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.

وفور توصلها بإشعار حول الحادثة المذكورة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لانتشال الضحية والجرحى من داخل السيارة، وتسهيل حركة المرور.

وأرجعت مصادر هسبريس هذه الحادثة، التي وقعت بالمجال الترابي لدوار عين البيضة بإقليم شيشاوة، إلى انفجار عجلة سيارة خفيفة كانت تقل ستة أشخاص من أسرة واحدة.

يذكر أن رجال الدرك الملكي أشرفوا على نقل المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، وتوجيه الحالة الحرجة إلى المركز الجامعي محمد السادس بمراكش، ووضع جثة الضحية بمستودع الأموات.