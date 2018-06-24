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الرئيسية | حوادث | قتيل و4 إصابات في حادث مروري بشيشاوة

قتيل و4 إصابات في حادث مروري بشيشاوة

قتيل و4 إصابات في حادث مروري بشيشاوة
ابراهيم مغراوي من مراكش
الأحد 24 يونيو 2018 - 16:21

خلفت حادثة سير وقعت اليوم الأحد على مستوى الطريق الوطنية الرابطة بين مراكش وشيشاوة وفاة سيدة وإصابة خمسة آخرين، أحدهم وصفت إصابته بالخطيرة.

وفور توصلها بإشعار حول الحادثة المذكورة، انتقلت السلطة المحلية وعناصر الدرك الملكي إلى عين المكان لانتشال الضحية والجرحى من داخل السيارة، وتسهيل حركة المرور.

وأرجعت مصادر هسبريس هذه الحادثة، التي وقعت بالمجال الترابي لدوار عين البيضة بإقليم شيشاوة، إلى انفجار عجلة سيارة خفيفة كانت تقل ستة أشخاص من أسرة واحدة.

يذكر أن رجال الدرك الملكي أشرفوا على نقل المصابين إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي محمد السادس بشيشاوة، وتوجيه الحالة الحرجة إلى المركز الجامعي محمد السادس بمراكش، ووضع جثة الضحية بمستودع الأموات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (1)

1 - Hassan Sima الأحد 24 يونيو 2018 - 17:10
أنا من مستعملي تلك الطريق فهـي ضيقة وحافاتهـا خطيرة لگن لا أنگر أن السرعة المفرطة هـي سبب الحوادث خصوصا گاين غ لمضوبل لم يرى حتى من أمامه حتى تبتلعه حافلة أو شاحنة رگزو على السياقة و عندما تگتض لا داعي للمخاطرة أحيانا لا يصبر الشخص 5 دقاءق حتى يفقد حياته الله إرحم لمات و حد البأس و حفظنا و حفظگم من المخاطر
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