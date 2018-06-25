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كُتّاب وآراء
"فيسبوك" يقود إلى اعتقال لصّ في أولاد تايمة
تمكنت مصالح مفوضية الشرطة بأولاد تايمة، الأحد، من توقيف شخص يبلغ من العمر 29 سنة، للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالسرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق القضائية، على خلفية البحث الذي تمت مباشرته في قضية سرقة تحت التهديد بالسلاح الأبيض، جرى تسجيلها صبيحة أول أمس الجمعة بخلاء متاخم لحي الشراردة؛ وهي الواقعة التي تم توثيقها في شريط منشور بمجموعة من الصفحات "الفيسبوكية".
وأضاف المصدر ذاته أن عملية التفتيش التي أنجزت في إطار هذه القضية مكنت من حجز دراجة نارية كان المشتبه فيه قد استعملها للفرار بمعية شريكه، بعد تنفيذ عملية السرقة التي استدفت هاتف الضحية.
وكانت مصالح الأمن قد باشرت أبحاثا وتحريات ميدانية من أجل تشخيص هوية الجناة؛ وهو ما تأتى لها بعد الاطلاع على الشريط المنشور بـ "فيسبوك"، قبل أن تتمكن من توقيف المشتبه فيه، في حين ما زال البحث جاريا عن مشاركه بعد تحديد هويته.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.