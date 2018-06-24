توقيف فردين من عصابة لسرقة السيارات بمراكش

ابراهيم مغراوي*

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد، شابين في عقدهما الثاني، ينحدران من مدينة الفقيه بن صالح، ينتميان لعصابة متخصصة في سرقة السيارات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد وضع الضابطة القضائية لخطة محكمة تمثلت في مراقبة وترصد المعنيين بالأمر؛ ما مكن من تحديد مكان تواجدهما بالتجمع السكني أبواب مراكش بمقاطعة المنارة.

وأضافت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية حجزت العديد من الأوراق الإدارية والرسمية، ومفاتيح السيارات المتحصل عليها من سرقتهما لمجموعة من المركبات الخاصة بأحياء المسيرة والمحاميد.

يذكر أن الموقوفين وضعا، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، في انتظار عرضهما على القضاء.