24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|24
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:46
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- مع متفوق في الباكالوريا
- حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال
- عوالم كناوة في الصويرة
- كولومبيا وبولندا يرفعان شعار "لابديل عن الفوز"
- اليابان والسنغال .. صدام إفريقي آسيوي بالمونديال
أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (113)
- عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية - (109)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (77)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (65)
- هكذا تستعد البوليساريو لإشعال نار الفتنة في الصحراء بقدوم كولر - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
توقيف فردين من عصابة لسرقة السيارات بمراكش
أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد، شابين في عقدهما الثاني، ينحدران من مدينة الفقيه بن صالح، ينتميان لعصابة متخصصة في سرقة السيارات.
وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد وضع الضابطة القضائية لخطة محكمة تمثلت في مراقبة وترصد المعنيين بالأمر؛ ما مكن من تحديد مكان تواجدهما بالتجمع السكني أبواب مراكش بمقاطعة المنارة.
وأضافت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية حجزت العديد من الأوراق الإدارية والرسمية، ومفاتيح السيارات المتحصل عليها من سرقتهما لمجموعة من المركبات الخاصة بأحياء المسيرة والمحاميد.
يذكر أن الموقوفين وضعا، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، في انتظار عرضهما على القضاء.