24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال (5.00)

  2. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  3. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  4. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

  5. أول مسابقة للتجديف بالمغرب (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | توقيف فردين من عصابة لسرقة السيارات بمراكش

توقيف فردين من عصابة لسرقة السيارات بمراكش

توقيف فردين من عصابة لسرقة السيارات بمراكش
ابراهيم مغراوي*
الأحد 24 يونيو 2018 - 22:12

أوقفت عناصر من الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن مراكش، الأحد، شابين في عقدهما الثاني، ينحدران من مدينة الفقيه بن صالح، ينتميان لعصابة متخصصة في سرقة السيارات.

وأوضحت مصادر هسبريس أن هذه العملية جاءت بعد وضع الضابطة القضائية لخطة محكمة تمثلت في مراقبة وترصد المعنيين بالأمر؛ ما مكن من تحديد مكان تواجدهما بالتجمع السكني أبواب مراكش بمقاطعة المنارة.

وأضافت المصادر نفسها أن العناصر الأمنية حجزت العديد من الأوراق الإدارية والرسمية، ومفاتيح السيارات المتحصل عليها من سرقتهما لمجموعة من المركبات الخاصة بأحياء المسيرة والمحاميد.

يذكر أن الموقوفين وضعا، بأمر من النيابة العامة، رهن تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث معهما، في انتظار عرضهما على القضاء.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.