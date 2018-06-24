24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

24/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2506:1413:3517:1520:4622:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الأحد
الاثنين
الثلاثاء
الأربعاء
الخميس

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

من يقف وراء عدم مرور المنتخب المغربي إلى الدور الثاني من مونديال 2018؟
أرشيف الاستطلاعات

  1. حقل غاز "السلحفاة" يقرّب بين موريتانيا والسنغال (5.00)

  2. مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا (5.00)

  3. رصيف الصحافة: مولاي هشام ينتقد منع "مذكرات أمير مبعد" بالمغرب (5.00)

  4. أردوغان .. "السلطان" بين المؤسس أتاتورك وأمجاد "آل عثمان" (5.00)

  5. الجماهير اليابانية تضرب مثالا للتحضر في روسيا (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | حريق مهول يلتهم مستودع مواد فلاحية باشتوكة

حريق مهول يلتهم مستودع مواد فلاحية باشتوكة

حريق مهول يلتهم مستودع مواد فلاحية باشتوكة
رشيد بيجيكن من اشتوكة آيت باها
الأحد 24 يونيو 2018 - 20:10

تواصل مصالح الإطفاء والسلطات المحلية وعناصر الدرك الملكي والقوات المساعدة بقيادة سيدي بيبي، منذ زوال اليوم، جهودها من أجل السيطرة على حريق مهول اندلع بمستودع للمواد الفلاحية تابع لإحدى الشركات بدوار "تدارت"، التابع للجماعة التربية سيدي بيبي، ضواحي إقليم اشتوكة ىيت باها.

الحريق المهول، الذي مازالت أسبابه مجهولة إلى حد الساعة، خلف إصابة عامليْن من مواليد سنة 1989، أحدهما ينحدر من إقليم طاطا والآخر من منطقة أولاد داحو، نواحي إنزكان آيت ملول، نُقلا إلى المستشفى الإقليمي المختار السوسي ببيوكرى لتلقي الإسعافات الأولية.

واستنادا إلى مصادر من عين المكان، فقد بلغت الخسائر المادية الناجمة عن هذا الحريق ما لا يقل عن 500 مليون سنتيم، تتكون أساسا من سلع ومواد تستعمل في تثبيت البيوت المغطاة بالقطاع الفلاحي.

وتسببت الرياح في ازدياد رقعة الحريق؛ ما دفع السلطات المحلية إلى إخلاء المنازل المجاورة من الساكنة، وطلب تعزيزات من مراكز الوقاية المدنية من أكادير وإنزكان، والصهاريج المائية المتنقلة التابعة للمجلس الإقليمي لاشتوكة آيت باها.

ومن المنتظر أن تفتح السلطات المختصة تحقيقا في أسباب اندلاع الحريق، تحت إشراف النيابة العامة، فور السيطرة النهائية عليه.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.