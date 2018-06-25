24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|25
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:25
|06:14
|13:35
|17:15
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- عوالم كناوة في الصويرة
- قصص شيوخ وعجائز باب الخوخة .. غدر الزمان ووطأة النسيان
- مغربية تتفوق في "باكالوريا الامتياز" بإسبانيا
- المغرب في الجبل الأسود
- "شعراء يكتبون الرواية" في ندوة أدبية بتطوان
حميش ينسف حجج "غلاة الأمازيغية" .. يأكلون الغلة ويلعنون الملة (5.00)
محاكمة الصحافي المهداوي تشارف "النهاية" .. وأسرته تنتظر البراءة (5.00)
- "فيفا" تحقق في مشاكل تكنولوجية خلال مباراة المغرب والبرتغال - (114)
- عمور: الدراسة بالتعليم الخصوصي في متناول جميع العائلات المغربية - (110)
- رجب أردوغان يعلن "فوزه المريح" في الانتخابات الرئاسية التركية - (97)
- مدرب المنتخب يعد بخروج "الأسود" مرفوعي الرأس بعد ظلم التحكيم - (68)
- العثماني يلتقي النقابات ويتمسك بعرض الحكومة لما قبل فاتح ماي - (60)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
لدغة أفعى ترسل حاملا إلى مشفى ضواحي زاكورة
نقلت امرأة حامل تبلغ من العمر 33 سنة، تنحدر من دوار دو عبيد الواقع بجبال الجماعة الترابية النقوب، إقليم زاكورة، مساء الأحد، على ظهر دابة، قبل أن تتدخل سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، إلى المركز الصحي المحلي من أجل تلقي العلاج بعد تعرضها للدغة أفعى.
وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "ش. م"، أم لأربعة أبناء، كانت ترعى الغنم مساء الأحد بالدوار حيث تقطن رفقة أسرتها، إلا أنها تفاجأت بلدغة أفعى على مستوى قدمها الأيسر؛ ما جعلها تطلب النجدة من أفراد أسرتها وأهل الدوار، الذين توجهوا بها إلى المركز الصحي بواسطة دابة، قبل أن تصل سيارة إسعاف لنقلها على وجه السرعة إلى المركز الصحي المحلي بالنقوب.
وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد معاينة المصابة بالمركز الصحي المحلي للنقوب، جرى توجيهها فورا، عبرة سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات من أجل إخضاعها للعلاج ووضعها بقسم الإنعاش، مضيفة أن المسافة التي قطعتها الضحية على ظهر الدابة ساهمت في تدهور حالتها الصحية.
جدير بالذكر أن إقليم زاكورة يسجل سنويا حالات من لدغات الأفاعي والعقارب، يتم نقل غالبيتها إلى مدينة الرشيدية أو وراززات. ويطالب فاعلون بالإقليم بتوفير قسم للإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة نظرا لبعد المسافة بين زاكورة وورزازات والرشيدية.