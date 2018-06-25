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الرئيسية | حوادث | لدغة أفعى ترسل حاملا إلى مشفى ضواحي زاكورة

لدغة أفعى ترسل حاملا إلى مشفى ضواحي زاكورة

لدغة أفعى ترسل حاملا إلى مشفى ضواحي زاكورة
محمد آيت حساين
الاثنين 25 يونيو 2018 - 07:54

نقلت امرأة حامل تبلغ من العمر 33 سنة، تنحدر من دوار دو عبيد الواقع بجبال الجماعة الترابية النقوب، إقليم زاكورة، مساء الأحد، على ظهر دابة، قبل أن تتدخل سيارة الإسعاف التابعة للجماعة، إلى المركز الصحي المحلي من أجل تلقي العلاج بعد تعرضها للدغة أفعى.

وبحسب مصادر جريدة هسبريس الإلكترونية، فإن "ش. م"، أم لأربعة أبناء، كانت ترعى الغنم مساء الأحد بالدوار حيث تقطن رفقة أسرتها، إلا أنها تفاجأت بلدغة أفعى على مستوى قدمها الأيسر؛ ما جعلها تطلب النجدة من أفراد أسرتها وأهل الدوار، الذين توجهوا بها إلى المركز الصحي بواسطة دابة، قبل أن تصل سيارة إسعاف لنقلها على وجه السرعة إلى المركز الصحي المحلي بالنقوب.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد معاينة المصابة بالمركز الصحي المحلي للنقوب، جرى توجيهها فورا، عبرة سيارة إسعاف تابعة للجماعة الترابية، إلى مستعجلات المستشفى الإقليمي سيدي حساين بورزازات من أجل إخضاعها للعلاج ووضعها بقسم الإنعاش، مضيفة أن المسافة التي قطعتها الضحية على ظهر الدابة ساهمت في تدهور حالتها الصحية.

جدير بالذكر أن إقليم زاكورة يسجل سنويا حالات من لدغات الأفاعي والعقارب، يتم نقل غالبيتها إلى مدينة الرشيدية أو وراززات. ويطالب فاعلون بالإقليم بتوفير قسم للإنعاش بالمستشفى الإقليمي بزاكورة نظرا لبعد المسافة بين زاكورة وورزازات والرشيدية.

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