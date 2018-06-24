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الرئيسية | حوادث | مروحية تهبط اضطراريا بنواحي مدينة برشيد

مروحية تهبط اضطراريا بنواحي مدينة برشيد

مروحية تهبط اضطراريا بنواحي مدينة برشيد
هسبريس من الرباط
الأحد 24 يونيو 2018 - 23:48

اضطرت مروحية إلى الهبوط، مساء اليوم، بنواحي دوار اولاد العسري بضواحي مدينة برشيد، بسبب عطب تقني طال محركها.

المروحية التي هي من نوع"Écureuil" ، وتابعة لشركة متخصصة في صيانة الأسلاك الكهربائية ذات التوتر المرتفع، كان على متنها شخصان لم يصابا بأي مكروه.

وقد تم وضعها تحت مراقبة عناصر الدرك الملكي إلى غاية قدوم تقنيي الشركة لإصلاحها قبل السماح لها بمعاودة الإقلاع.

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