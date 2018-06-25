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الرئيسية | حوادث | صعقة كهربائية تنهي حياة متزوجة بناحية ابن أحمد

صعقة كهربائية تنهي حياة متزوجة بناحية ابن أحمد

صعقة كهربائية تنهي حياة متزوجة بناحية ابن أحمد
إبراهيم الحافظون من سطات
الاثنين 25 يونيو 2018 - 01:21

لقيت امرأة مصرعها، ليلة الأحد، نتيجة تعرّضها لصعقة كهربائية بدوار أولاد بويا لمقدم بجماعة سيدي عبد الكريم، التابعة لقيادة أملال، بدائرة ابن أحمد ناحية سطات.

وحسب مصادر هسبريس، فإن الضحية، وهي متزوجة وأم لطفلين، كانت تغسل الملابس بواسطة آلة الغسيل بمنزل والديها بدوار أولاد بويا لمقدم، فتعرضت لصعقة كهربائية أدت إلى وفاتها على الفور.

وانتقلت إلى مكان الحادث عناصر من الدرك الملكي، التابع لمركز ابن أحمد سرية سطات، رفقة ممثل عن السلطات المحلية بقيادة أملال، وعملت على معاينة الجثة، ونقلها عبر سيارة إسعاف إلى مستودع الأموات بسطات، قصد تشريحها لفائدة البحث القضائي، وفقا لتعليمات الوكيل العام للملك باستئنافية سطات.

تجدر الإشارة إلى أن هذه هي المرة الثانية التي تسجل فيها حالة وفاة بصعقة كهربائية بإقليم سطات في ظرف أسبوع، بعدما توفيت أرملة وأم لخمسة أطفال بدوار كشاشة بجماعة مشرع بن عبّو بناحية سطات.

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