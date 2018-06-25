مصرع شابّيْن في اصطدام سيارة بجدار بإنزكان

رشيد بيجيكن من أكادير

نجم عن اصطدام سيارة خفيفة كان على متنها خمسة أشخاص، ضمنهم فتاة، مصرع شاب بالمكان، وآخر بالمستشفى الإقليمي بإنزكان، متأثرا بجروح ورضوض بليغة عجّلت بمفارقته الحياة رغم المجهودات التي بذلها الطاقم الطبي والتمريضي المداوم من أجل إنقاذ حياته؛ فيما جرى توجيه ثلاثة آخرين إلى المستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، وذلك لخطورة إصاباتهم.

الحادثة المميتة شهدتها مدارة حي "لاشالي" بالمحور الطرقي الرابط بين إنزكان وأكادير؛ وذلك خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، حيث كانت السيارة قادمة من اتجاه أكادير، قبل أن تصطدم بقوة بجدار وعمود كهربائي، مخلفة تلك الحصيلة من الضحايا.

وفور إخطارها بالحادثة انتقلت العناصر الأمنية المختصة إلى المكان، حيث أشرفت على نقل المُصابين إلى المستشفى وجثماني المفارقين للحياة إلى مستودع الأموات؛ كما تم فتح تحقيق قضائي في أسباب وظروف الواقعة، وذلك تحت إشراف النيابة العامة المختصة.