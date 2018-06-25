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الرئيسية | حوادث | توقيف مروج "إكستازي" وشريكته بالقصر الكبير

توقيف مروج "إكستازي" وشريكته بالقصر الكبير

توقيف مروج "إكستازي" وشريكته بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الاثنين 25 يونيو 2018 - 13:15

تمكنت عناصر شرطة تابعة لمفوضية أمن القصر الكبير من توقيف أحد المبحوث عنهم من أجل الاتجار بأقراص الهلوسة من نوع "إكستازي".

الموقوف "ب.غ"، وهو من مواليد 1993، وملقب بـ"شعيبة"، صدرت في حقه عدة مذكرات بحث وطنية من أجل الاتجار بأقراص الهلوسة، وكانت رفقته شريكته المسماة "م.ز"، من مواليد 1989.

وأبدى المعني بالأمر مقاومة شديدة في مواجهة عناصر الشرطة، إذ استعان بعصا كهربائية وسلاح أبيض، قبل أن تتم السيطرة عليه ونقله إلى مقر الشرطة، ليتقرر وضعه وشريكته تحت تدابير الحراسة النظرية.

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