شاب ينهي حياته بالقفز من أعلى بناية في تيسة

رشيد الكويرتي من فاس

لقي شاب، يبلغ من العمر 26 سنة، مصرعه فورا بعد أن ألقى بنفسه، اليوم الاثنين، من سطح عمارة سكينة متكونة من أربعة طوابق كائنة بمدينة تيسة.

وقد أدى هذا الحادث إلى تهشيم رأس الهالك جراء اصطدامه القوي بإسفلت الشارع المحاذي للعمارة المذكورة، في مشهد هزّ المارة والساكنة المجاورة.

وقد ظلّت الجثة، حسب شهود عيان تحدثوا لهسبريس، ملقاة بمكان الحادث لأزيد من ساعة ونصف الساعة، قبل قدوم سيارة نقل الأموات التي نقلتها نحو مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس لإخضاعها للتشريح الطبي.

وكان الهالك، قبل القفز من سطح العمارة المذكورة، بصدد مزاولة عمله بإحدى وكالات تحويل الأموال الموجودة في طابقها الأرضي، والتي دأب على الاشتغال بها بشكل موسمي بحكم أنه لا يزال طالبا بالمعهد العالي للتكنولوجيا التطبيقية في فاس.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي لتيسة تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث، وذلك بتعليمات مباشرة من النيابة العامة المختصة.