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قلعة السراغنة .. تحقيق في وفاة شخص بلا مأوى
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 05:10
عُثر بمركز جماعة العامرية في إقليم قلعة السراغنة على جثة متشرد؛ ما استنفر مصالح الدرك الملكي التي هرعت إلى مكان وجودها للمعاينة وفتح تحقيق قضائي.
وأفادت مصادر هسبريس بأن الجثة تعود إلى متشرد معروف يتخذ من منطقة العامرية فضاء للتجوال والحصول على قوت يومه من سكانها.
عناصر الدرك الملكي أشرفت، بأمر من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بالقلعة، على نقل الجثة إلى مركز الطب الشرعي بمراكش لتحديد ظروف وأسباب الوفاة.