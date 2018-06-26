تعرض حبلى للدغة أفعى يستنفر مسؤولي زاكورة

محمد آيت حساين

جرى نقل المرأة الحامل التي تعرضت للدغة أفعى سابقا بضواحي زاكورة، بواسطة سيارة إسعاف، من المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات في اتجاه مصلحة الأم والطفل بمستشفى ابن طفيل بمدينة مراكش، لمواصلة الاستشفاء والعلاج.

وأكد خالد السالمي، المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بورزازات، أن الحبلى ولجت مستعجلات سيدي حساين بورزازات وقدمت لها الإسعافات الضرورية، وجرى تلقيحها بالأمصال المضادة تحت رعاية فريق طبي متخصص، لافتا الانتباه إلى أن عامل إقليم ورزازات وعامل إقليم زاكورة بالنيابة كانا على اتصال مباشر مع المصالح الطبية لتتبع حالتها الصحية.

وكشف المسؤول ذاته، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن المرأة تلقت الإسعافات الضرورية وحالتها مستقرة، موضحا أن المروحية الطبية كانت قادمة إلى ورزازات لنقل الحبلى؛ وبعد وصولها قرب "جبال تيشكا" عادت أدراجها بسبب الأجواء غير الملائمة، مذكرا بأن إدارة المركز الاستشفائي سيدي حساين بورزازات وفرت سيارة إسعاف مجهزة للمصابة ونقلها إلى مراكش بالمجان.

ولفت المسؤول ذاته الانتباه إلى أن حالة الحبلى مستقرة، مشيرا إلى أن الفريق الطبي الذي باشر حالتها الصحية اضطر إلى توجيهها إلى قسم الأم والطفل بمستشفى ابن طفيل لتتبع حالة الأم وجنينها، مضيفا أن من الأفضل نقلها إلى مراكش، لحماية الجنين والقيام بعملية قيصرية في حالة اتضح أن سم الأفعى يصله، وفق تعبيره.

من جهته، قال مرافق المرأة الحامل إن هذه الأخيرة حالتها حاليا مستقرة، موضحا أن نقلها إلى ورزازات وعبرها إلى مراكش جاء بسبب غياب الأمصال والإنعاش بمستشفى زاكورة، مستدركا أن عامل ورزازات قام بإرسال باشا المدينة إلى المستشفى للوقوف على حالتها الصحية، مشيرا إلى أن "توفير الأمصال بزاكورة ضرورة ملحة ومطلب جميع المواطنين، وعلى وزارة الصحة تحقيق هذا المطلب"، يضيف المتحدث.