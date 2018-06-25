موظفات بسجن العرجات يتعرضن لحادثة سير

هسبريس - محمد الراجي

علمت هسبريس أن أربع موظفات يعملن بالسجن المحلي العرجات 2، الواقع نواحي مدينة الرباط، تعرضن لحادثة سير مساء اليوم الإثنين، أدت إلى إصابتهن إصابات متفاوتة.

وتعود أسباب الحادثة إلى اصطدام السيارة التي كانت موظفات السجن على متنها بسيارة خفيفة في ملكية محام، وتم نقلهن على وجه السرعة إلى مستشفى مولاي عبد الله بسلا لتلقي العلاجات الضرورية.

ووقعت الحادثة بالقرب من سجن العرجات 1 بعد عودة الموظفات الأربع من عملهن في سجن العرجات 2.

وقال مصدر لهسبريس إن الموظفات ضحايا حادثة السير التي وقعت حوالي الساعة الخامسة مساء، كنّ يستقلن سيارة عن طريق "أوطوسطوب".

وأضاف المصدر ذاته أن هذه الحادثة تعيد إلى الواجهة قلة النقل المخصص لموظفي السجون، أو انعدامه، رغم وجود جمعية التكافل لموظفي السجون التي تتوفر على ميزانية مالية كبيرة تتأتّى من أرباح المتاجر المُحدثة بالسجون بعد منع "القفّة".