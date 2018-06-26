شريط يوثق اعتداء ويستدعي توضيحات أمن أكادير

هسبريس من أكادير

أكدت ولاية أمن أكادير أن مصالحها تعاملت بجدية مع شريط، منشور بمجموعة من الصفحات "الفايسبوكية"، يوثق لـ"اعتداء مفترض" من طرف مجموعة من الأشخاص باستعمال أسلحة بيضاء.

وأوضحت ولاية الأمن، في بيان توصلت به هسبريس، أن الأبحاث والتحريات التي باشرتها مصالحها في شأن حقيقة هذا الشريط بينت أن الأمر يتعلق بواقعة تم تسجيلها من طرف مصالح منطقة أمن إنزكان، يوم الأحد 17 يونيو الجاري، بحي الدشيرة الجهادية.

وأضاف المصدر أن المشتكي، الذي كان في حالة سكر متقدمة، تقدم إلى مداومة الأمن الوطني قصد تسجيل شكايته من أجل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبيض في مواجهة 4 أشخاص من أبناء حيه، عازيا سبب الاعتداء إلى خلافات سابقة معهم.

البلاغ نفسه أكد أن مصالح الأمن كانت قد احتفظت بالمعني بالأمر تحت تدبير الحراسة النظرية، نظرا لحالة السكر المتقدمة التي كان عليها، فيما باشرت تحريات ميدانية وأبحاثا تقنية، بالاعتماد على تسجيل كاميرا للمراقبة بموقع الحادث.

كما زادت الولاية أن الإجراءات مكنت من توقيف اثنين من المشتبه فيهما مساء اليوم نفسه؛ في حين واصلت أبحاثها في حق المشتبه فيهما الآخرين، لتفلح في توقيف قاصر مشتبه فيه ثالث بتاريخ 23 يونيو.

وتم تقديم الجميع إلى العدالة، فيما الأبحاث لازالت جارية تحت إشراف النيابة العامة المختصة من أجل توقيف المشتبه فيه الرابع، والذي تم الاهتداء إلى هويته.