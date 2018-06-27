الترافع في ملف "رضيع مراكش" يؤجل المحاكمة

هسبريس من مراكش

قرّرت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش تأجيل محاكمة المتهمين الخمسة في قضية اختطاف رضيع حديث الولادة من مصلحة الولادة بمستشفى ابن طفيل، التابع للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش، إلى يوم الثلاثاء 3 يوليوز المقبل، لاستكمال المرافعات ومنح فرصة لدفاع أحد المتهمين الذي تخلف عن جلسة المحاكمة لتقديم دفوعاته ومرافعته في هذه القضية قبل إسدال الستار عليها.

ويتابع المتهمون الخمسة الموجودون رهن الاعتقال بالمركب السجني لوداية ضواحي مراكش، طبقا لملتمسات الوكيل العام للملك والدعوى العمومية، من أجل ارتكابهم لتهم "اختطاف رضيع والاتجار في البشر ومحاولة إخفاء هوية طفل والمشاركة في كل ذلك".

وسبق للغرفة نفسها، في مرحلتها الابتدائية، أن قضت بعشر سنوات سجنا نافذة في حق طبيب المتهم الرئيسي في هذه القضية، والحكم على المتهمة أمال "ب" الأم المزعومة والمتورطة في شراء الرضيع المسروق ووالدتها بست سنوات سجنا نافذة لكل واحدة منهما، في حين تمت إدانة زوج الأم المزعومة المالك لمجموعة من الملاهي الليلية والكباريهات بمراكش، وسائق السيارة بخمس سنوات سجنا نافذة لكل واحد منهما.

وتعود فصول هذه القضية، حسب مصادر هسبريس، عندما تلقت للمصالح الأمنية بمراكش إشعارا من إدارة المركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس باختطاف رضيع حديث الولادة على يد شخص قدم نفسه للأم على أنه طبيب؛ وهو ما استدعى فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من لدن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة مراكش بتعاون وثيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المعروفة اختصارا بـ"الديستي"، انتهى الى التوصل إلى الفاعل الرئيسي، يدعى "ي - ش"؛ وهو طبيب يملك عيادة خاصة متخصص في الطب العام، وإيقاف الوسيط الذي قام بنقل الرضيع، فضلا عن تحديد مكان وجود المولود المختطف والعثور عليه بمنزل زوجين يقطنان بمدينة مراكش.