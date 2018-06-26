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الرئيسية | حوادث | باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام

باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام

باشا يفارق الحياة على "الأوطوروت" .. الرشق بحجر في قفص الاتهام
هسبريس- عبد الإله شبل
الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:00

لقي "ح. أ"، باشا "المحطة" التابعة لعمالة مقاطعات سيدي البرنوصي بالدار البيضاء، مساء اليوم الثلاثاء، حتفه على مقربة من "قنطرة جوهرة".

بعض المعطيات تشير إلى أن رجل السلطة تعرض لضربة على مستوى الرأس بواسطة حجر، ألقى به أحدهم من فوق القنطرة، بعدما اخترق زجاج سيارته؛ وهو ما أدى إلى انقلاب السيارة بفعل ارتباك سائقها المصاب.

من جهة أخرى، لم تفصح مصادر مسؤولة عن السبب، بشكل رسمي، مشددة على أن التحقيق وحده الكفيل لتبيان ما إن كان قد تعرض لاعتداء بالحجر أم أن الحادث سببه انقلاب السيارة فقط.

وجرى على الفور، بعد حضور مختلف السلطات وعناصر الوقاية المدنية، نقل جثمان الهالك، وهو في عقده الخامس، إلى مستشفى المنصور بسيدي البرنوصي، فيما انتقل المسؤول الأول بالإقليم مرفوقا بالكاتب العام إلى المستشفى.

وحلت بعين المكان مختلف السلطات، على رأسهم والي أمن الدار البيضاء، وعناصر الشرطة العلمية والتقنية التي فتحت تحقيقا معمقا في النازلة. وتسبب الحادث في عرقلة دينامية الطريق السيار، حيث تكدست السيارات إلى حين إزالة سيارة الخدمة التي كان يمتطيها الباشا.

وإذا ما كانت الواقعة قد نجمت عن إلقاء الحجر، فإنها ستعيد إلى الأذهان الاعتداءات التي تتم في الطريق السيار على أيدي مجهولين، حيث تعرض عدد من سائقي السيارات للرشق في كثير من المرات؛ وهو ما تسبب في إصابات وحوادث خطيرة.

وسبق أن تعرضت سيارة امحند لعنصر، وزير الداخلية الأسبق، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية ورئيس جهة فاس مكناس، للرشق بالحجارة على مستوى الطريق السيار الرابط بين طنجة وأصيلة، بعدما كان عائدا إلى الرباط رفقة سائقه من عاصمة البوغاز.

وكان عدد من مستعملي الطريق السيار تحدثوا، في الآونة الأخيرة، عن تعرضهم لاعتداءات ورشق بالحجارة على أيدي مجهولين؛ وهو ما كاد أن يودي بحياته.

وتفاجأ عدد من السائقين، على طول الطريق السيار، بحجارة تنهال على سياراتهم بشكل مفاجئ؛ وهو ما خلّف خسائر مادية كبيرة، ناهيك عن رعب بسبب هذه التصرفات الإجرامية التي قد تتسبب في انقلاب السيارات ووقوع حوادث سير.

كما يأتي الحادث بعد أسبوع من مهاجمة عصابة حافلة لنقل المسافرين على الطريق السيار بين الصخيرات وبوزنيقة، حيث عمدوا إلى رشقها بالحجارة وخلفوا خسائر مادية على مستوى المركبة.

ونجحت عناصر الدرك الملكي بالخميسات، شهر أبريل الماضي، في توقيف ثلاثة أشخاص للاشتباه في تورطهم ضمن اعتداء عن طريق الرمي بالحجارة، تسبب في وفاة مسافرة بسيارة خفيفة، بمقطع الطريق السيار الرابط بين سيدي علال البحراوي وتيفلت.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (30)

1 - rachid الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:21
إن لله وإنا إليه راجعون اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه
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33
2 - مغربي مهاجر الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:21
اولا رحمة الله عليه و يجب إنزال أشد العقوبات على الجناة ثانيا فهمونا ما معنى باشا المحطة؟؟؟؟
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31
3 - احمد الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:22
لا حول ولا قوة إلا بالله أنا لله وانا اليه راجعون
هل وصل بِنا الامر الا هذا الحد
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24
4 - marocain الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:23
quelle misère que des mauvaises nouvelles!!!!!!!!!!!!
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15
5 - مواطن مقهور الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:23
هذه هي نتيجة غياب الأمن و تهاونه، انتم يا رجال الامن مهددونو عائلاتكم مهددة من طرف هؤلاء المجرمين ليس المواطن فقط، الكل معني بهذه الظاهرة المشينة.... فكل حي لديكم معلومات حوله... رجل سلطة اي المقدم و الشيخ لديه معلومات دقيقة حول مجرمي الاحياء بل الدولة تستطيع ان تقوم بجرد اسماء المجرمين... ولكن لا احد منكم يحرك ساكنا
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55
6 - ولد البرنوصي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:23
ان الله و أنا إليه راجعون رحم الله الفقيد بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته .
ونعم الرجل و نعم رجل السلطة كان دائما قريبا من الساكنة قليل الكلام و كتير العمل.
رحمه الله
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27
7 - مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:23
انا لله وانا اليه راجعون فاليفهم الجميع انه ادا لم يكن من المخزن ما يدكر فالاعلام فيوميا تقع مثل هده الاحداث شفتي هاديك الطريق اللي بين الرباط وحي مولاي اسماعيل غادي يوقع فيها العجب ها الشمكارة ها الصحاب القرقوبي كلشي اتجمع فالقرية
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7
8 - يونس السلفي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:24
إنا لله و إنا إليه راجعون
مادمنا لا نطبق القصاص و نكرّم القتلة في سجون 5 نجوم فلن تتوقف مآسينا أبدا
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18
9 - Radio-Canada الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:24
الان سوف تتحرك التحقيقات وسوف ننتهي من هذه الافة التي راح ضحيته العديد من الابرياء، لاكن بما ان الضحية هذه المرة من السلطة، السيناريو سيكون مختلف، الله ارحم المتوفى لاكن لابد من ان تكون الضحية واحدة من السلطة ليتم بعد ذلك التحرك ضد هذه الافة للابد.
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13
10 - Souhail الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:24
إنا لله وإنا إليه راجعون، سوف تقام الدنيا لأن الأمر يتعلق بباشا، مئات المواطنين يموتون و لا احد يحرك ساكنا إن الله يمهل ولا يهمل اللهم ارزقنا حسن الخاتمة
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5
11 - مغربي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:24
يجب وضع كاميرات مراقبة على طول الطرق السيارة حتى يسهل على رجال الأمن القبض على هؤلاء الأوغاد
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23
12 - منير الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:24
المغرب دولة غير أمنة بالمرة ينتشر فبها الاجرام بشكل خطير جدا ولا يبدو في الافق حل لهده المعظلة الخطيرة
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19
13 - abybakk الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:26
اش هاذ البلاد
Je vous jure que j'ai peur quand je prends l'autoroute au Maroc et surtout la nuit car on m'a déjà parlé des voleurs qui lancent les grosses pierres sur des voitures depuis les ponts et ça fait des années que ça dure
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12
14 - كريم الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:26
استبعد سبب الوفاة هو إلقاء الحجارة من فوق القنطرة اللصوص يتلبصون خصوصا بالليل او الفجر في هذا الوقت السيارات قليلة
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4
15 - usagers الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:27
des pertes humaines comme ca .pour moi c du gâchis installé de cameras mettez des drones pour surveiller l autoroute des hélicoptères brefs a chaque fois que je prend l autoroute je prie dieu
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7
16 - مغرب الحضارة الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:27
لا ادري لماذا لا تصدر الحكومة قوانين صارمة تصل حد الاعدام على المجرمين الذين يقتلون الناس عمدا وعلى مغتصبى الاطفال وسارقي الاطفال لاغراض البحث عن الكنوز...
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18
17 - Amine الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:27
اللهم لا شماتة و لكن مسؤول يموت ربما المسؤولين يتحركو راه المغاربة ما بقاوش يقدرو يشدو الاوطوروت بالليل
يجب استعمال السلاح الحي مع هذا قطاع الطريق و عدم اعتقالهم احياء حتى يكونو عبرة
قال ليك بلد الامن و الامان
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7
18 - لحنين75 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:28
رحم الله هذا الباشا : يجب معاقبة بأشد العقاب حتى الإعدام هؤلاء قطاع الطرق لجعل حد لهذه الضاهرة الغريبة ...! و السلام عليكم شكرا هسبرس.
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7
19 - L.M الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:28
أقول شكرًا لمنظومة القضاء ببلدنا العزيز ، ومنظومة التعليم كذلك دون أن ننسى العفو الذي خلقوا لنا أفواجا من الحيوانات الضارية ، فمنها من يحمل السيوف ومنها من يرشق بالأحجار ومنها ومنها فلك يارب المشتكى..
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15
20 - MOHAMED / FRANCE الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:30
في كثير من الأحيان يكون فقط تصرف بريئ للأطفال وهم يلعبون ، أقول هذا ونحن صغار في قريتي كنا نكسر خيوط الهاتف بالجباد ونرشق سيارات السياح بالحجارة ، كان هذا في 70 ، ولما كبرت تعرضت للرشق في نواحي قريتي بالرشق من أعلى الجبل بالحجارة وأن على دراجتي النارية ،لهذا لما أزور المغرب أتجنب السفر ليلا
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1
21 - prof الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:31
انا لله وانا اليه راجعون البقاء لله. كم طلبنا من الجهات المختصة بالسلامة الطرقية أن تتعبا لتصبح القناطر مسقفة بحيت يستحيل على قطاع الطرق أن يرموا الأحجار. نتمنى ان تكون الرسالة قد وصلت وبركا من تبدير الأموال فيم ليس فيه المصلحة العامة للبشر. انشري هسبريس.
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1
22 - الطنجاوي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:31
إذا لم تشمل الأحكام القضاءية أحكام الإعدام على هؤلاء القتلة وتنفيذه في ظرف وجير فإن مثل هذه الحوادث سيزداد ويتفاقم إلى ما لا تحمد عقباه. اضربوا بيد من حديد قبل أن يفلت زمام المعتدين والقتلة والمجرمين. إن سياسة الردع تتطلب التنفيذ وليس الدراسات النفسية الفارغة.
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4
23 - العباس الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:33
يجب وضع شباك واقي فوق القنطرة.
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2
24 - mowatine الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:34
المشكل كبيرا جدا في الطريق السيار اصبح الكل يخشى المرور في اليل من الطريق السيار بفعل تكرار الرشق بالحجارة .
صراحة شعب مجرم و متخلف و يلقي اللوم على الاخر
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3
25 - Hassan Sima الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:35
إن لله و إن إليه راجعون الله إرحم الفقيد وصبر أهـله لگن أصبحنا نخاف السير في الطريق وحتى في الطريق السيار لا نحس بالأمان خصوصا ف الليل إن أسرعنا خوفا يواجهـنا ردار و إن أبطأنا لا ندرك بعض الضوء حتى يگاد قلبنا ينتهـي في حين نؤدي تدگرة العبور و هـي جد مرتفعة لماذا شرگة الطريق السيار لا تؤمن القناطر ب الضوء و الگمرات و حتى سياج ب إرتفاع 6 أمتار على الأقل أتعلمون الطريق السريع في أمريگا گله أضواء
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3
26 - jawad الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:38
اذا كان السبب هو رشق بالحجارة فهذا يعني أن الاوطوروت غير مؤمنة بنسبة 100% اذا غير صالحة لسرعة 120كم في الساعة الموضوعة في الاشارات على الاوطوروت وبالتالي فالمحكمة هي الفاصل بين هذه المتناقضات
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27 - مدوخ36 الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:38
نحمد الله على بلدنا الذ ي ينعم بالأمن والآمان
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-1
28 - الحل الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:39
كم ستكلف الدولة لو انها نشرت دوريات راجلة مموهة تروح و تجيء قرب قناطر الاطوروت؟ شغلوا العاطلين و لو هذا الصيف لحراسة القناطر و كل حارس يمنح تعبءة جوال من 10 دراهم فقط يبيبي بها للسلطات و ياخد صور المجرمين المتربصين بالسيارات.
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2
29 - مواطن الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:39
صار من اللازم تجهيز كل القناطر المطلة علئ الطرق السيارة والعادية علئ حد سواء كاميرات محمولة علئ اعمدة طويلة حتئ لايتم تكسيرها وحتئ الوصول اليها علئ ان تكون من الجودة بمكان حتئ تفي بالغرض المطلوب صيفا وشتاء بالنهار والليل بمعنئ ان تكون صامدة في وجه كل تقلبات الطقس ويادار مدخلك شر والله يحد الباس .
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2
30 - طنجاوي الثلاثاء 26 يونيو 2018 - 20:40
اللهم اغفرلنا وله و ارزق أهله صبر ... اوطوروت في المغرب كارثة عضمى ... رشق بالحجارة من طرف حيوانات بشرية لا ضمير لهم يجب معاقبتهم بالإعدام ... و يجب تسييج طريق سريع في المغرب ووضع كاميرات مراقبة ....
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