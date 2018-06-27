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كُتّاب وآراء
شرطة أكادير توقف أجانب في شقة معدّة للدعارة
تمكنت فرقة الأخلاق العامة التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بأكادير، من توقيف 5 أشخاص،أجنبيان و3 فتيات، متلبسين بالفساد وإعداد محل للدعارة.
وبحسب مصدر أمني، فقد جرى توقيف المشتبه فيهم داخل شقة بشارع الجيش الملكي، بناءً على شكاية توصلت بها مصالح الأمن مفادها اتخاذ المحل المذكور كوكر لممارسة الفساد.
المصدر نفسه أكد أن عناصر المصلحة ذاتها نفذت عملية مداهمة لشقة بإقامة، في الحي المحمدي، مكّنت من توقيف 5 أشخاص، ضمنهم 3 فتيات، متلبسين بالفساد؛ وذلك بناءً على شكاية تقدم بها بعض ساكنة الإقامة المذكورة.
كما أسفرت العملية المذكورة عن توقيف رئيس اتحاد الملاك المشتركين، بعدما حاول تسهيل مأمورية فرار المواطنين الأجنبيين المتلبسين بالفساد، وقد تم اتخاذ الإجراءَات القانونية اللازمة في حق الموقوفين.