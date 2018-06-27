رب أسرة ينهي حياته شنقا في جماعة تمزكانة

رشيد الكويرتي

وضع رب أسرة، يبلغ من العمر 30 سنة أب لأربعة أبناء، حدا لحياته شنقا، وسط إحدى غرف منزل أسرته الكائن بدوار العزايب، في جماعة تمزكانة ضواحي غفساي.

وبحسب مصادر هسبريس فإن الهالك، الذي نقلت جثته إلى مستودع الأموات بمستشفى الغساني بفاس كي تخضع للتشريح الطبي، كان يستعمل قيد حياته الأدوية المهدئة بسبب معاناته من اضطرابات نفسية.

وقد فتحت مصالح الدرك الملكي بمركز غفساي، التي انتقلت إلى عين المكان، تحقيقا حول ملابسات وقوع هذا الحادث.