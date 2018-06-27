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الرئيسية | حوادث | قتيل وجريح في انقلاب سيارة نواحي الداخلة

قتيل وجريح في انقلاب سيارة نواحي الداخلة

قتيل وجريح في انقلاب سيارة نواحي الداخلة
هسبريس من الداخلة
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 00:25

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بجروح خطِيرة، إثر انقلاب سيارة رباعية الدفع كانا يستقلانها قرب "عين بيضا" عند النقطة الكيلومترية 200 جنوب مدينة الداخلة، على الطريق الوطنية رقم 1 الرابطة بمركز بئر كندوز.

وتمّ نقل المصاب ووضعه بغرفة العناية المركزة بمستشفى الحسن الثاني بالداخلة لخطورة حالته الصحية، فيما تم إيداع جثة الضحية بمستودع الأموات، بأمر من النيابة العامّة، في انتظار إخضاعها للتشريح الطبّي.

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