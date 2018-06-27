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الرئيسية | حوادث | حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان

حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان

حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان
رشيد بيجيكن من أكادير
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 20:10

لقي شخص، يشتغل حمّالا بواسطة عربة يدوية، مصرعه بعد أن دهسته سيارة، اليوم الأربعاء وسط مدينة إنزكان، حيث نُقلت جثته، التي تحوّلت إلى أشلاء، إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي.

وفي تفاصيل الحادثة المميتة أورد شهود عيان أن حارسا للسيارات حاول تغيير مكان سيارة بذراع سرعة أوتوماتيكي، لكنه فقد السيطرة عليها بعد تشغيل محركها، فاتجهت به صوب الضحية قبل أن تُلحق أضرار مادية كبيرة بعربات أخرى كانت مركونة بالمكان عينه.

وتمكنت الوقاية المدنية من انتشال جثة المفارق للحياة من تحت السيارة، فيما فتحت الضابطة القضائية تحقيقا في أسباب الحادث، وجرى الاحتفاظ بحارس السيارات تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة.

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