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الرئيسية | حوادث | فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة

فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة

فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
إبراهيم الحافظون من سطات
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:17

وضعت امرأة في عقدها الثاني، اليوم الأربعاء، حدا لحياتها بعد تناولها مادة سامّة، تستعمل في القضاء على القوارض، بمسقط رأسها ناحية أولاد سعيد في إقليم سطات.

الهالكة "ث، ح" كانت حبلى وتناولت أقراصا سامّة، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لإنقاذ حياتها؛ غير أنها أسلمت الروح رغم المساعي المبذولة من طرف الفريق الطبي.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، بحثا في النازلة للكشف عن ظروف وملابسات الانتحار، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له الجثة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.

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الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (2)

1 - عبد الرحيم فتح الخير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:29
لعلها بغير زوج لم يرحمها الأعراب ، أو زوجة بلا أوراق تنكر لها الفاعل . القصاصة غير كاملة لذالك سرحت بخيالي لعوالم افتراضية قد تكون وقد لاتكون .
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2 - محمد تنغير الأربعاء 27 يونيو 2018 - 19:47
لا حول ولا قوة الا بالله .ولا تقتلوا انفسكم ان الله كان بكم رحيما .انا لله وانا اليه راجعون.
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