24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|27
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:35
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان
- فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
- السويد تسحق المكسيك
- إقصاء ألمانيا من المونديال
- تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر
تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)
نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)
الفهري يرفض العبث بالسكن الاجتماعي وينادي بتهيئة المدن الشاطئية (5.00)
فلسطين تشكر المغاربة وتطلب مد "بيت مال القدس" باعتمادات إضافية (5.00)
- القضاء يحكم على "حراك الريف" .. الزفزافي في السجن طيلة 20 عاما - (292)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (191)
- أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى - (167)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (138)
- حسن أوريد يرد على حميش: أنا "بربري" والأمازيغية طوق نجاة - (112)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
وضعت امرأة في عقدها الثاني، اليوم الأربعاء، حدا لحياتها بعد تناولها مادة سامّة، تستعمل في القضاء على القوارض، بمسقط رأسها ناحية أولاد سعيد في إقليم سطات.
الهالكة "ث، ح" كانت حبلى وتناولت أقراصا سامّة، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لإنقاذ حياتها؛ غير أنها أسلمت الروح رغم المساعي المبذولة من طرف الفريق الطبي.
وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، بحثا في النازلة للكشف عن ظروف وملابسات الانتحار، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له الجثة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.