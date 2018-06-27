فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة

إبراهيم الحافظون من سطات

وضعت امرأة في عقدها الثاني، اليوم الأربعاء، حدا لحياتها بعد تناولها مادة سامّة، تستعمل في القضاء على القوارض، بمسقط رأسها ناحية أولاد سعيد في إقليم سطات.

الهالكة "ث، ح" كانت حبلى وتناولت أقراصا سامّة، وجرى نقلها على وجه السرعة إلى قسم المستعجلات لإنقاذ حياتها؛ غير أنها أسلمت الروح رغم المساعي المبذولة من طرف الفريق الطبي.

وفتحت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد سعيد سرية سطات، بحثا في النازلة للكشف عن ظروف وملابسات الانتحار، في انتظار نتائج التشريح الطبي الذي خضعت له الجثة تنفيذا لتعليمات النيابة العامة المختصة.