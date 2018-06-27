شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد

إبراهيم الحافظون من سطات

أصيب أحد الأشخاص من ذوي السوابق القضائية في السرقة بخرطوشة أطلقها أحد الفلاحين من بندقيته الخاصة على عدد من الأفراد الذين كانوا بجوار منزله، في دوار "لعيايطة" بجماعة سيدي الملكي التابعة لإقليم برشيد.

وحسب معلومات حصلت عليها هسبريس من مصادر مطّلعة فإن أحد الأشخاص فطن إلى أنّ ثلاثة أشخاص يقومون بمهاجمة محلّه ليلا، حيث استعمل بندقيته في صدّهم، وسدد طلقة أصابت من بينهم شخصا واحدا، في الوقت الذي فرّ فيه اثنان آخران على متن درّاجة نارية.

وأضافت المصادر نفسها أن المصاب نقل إلى المستشفى الإقليمي ببرشيد لتلقي العلاج، ثم نقل في مرّة ثانية إلى مركز الدرك الملكي ببرشيد، ووضع تحت تدابير الحراسة النظرية للاستماع إليه بخصوص ملابسات الحادث.

وأضافت المصادر ذاتها أن عناصر الدرك الملكي استمعت إلى صاحب البندقية، الذي أدلى بتصريحاته للضابطة القضائية، وأخلي سبيله بعد إشعار النيابة العامّة المختصّة، في انتظار تقديمه في حالة سراح، مع حجز السلاح الناري رغم تبيّن كونه في وضعية قانونية.