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كُتّاب وآراء
تدخّل طبّي ينقذ جمعويا حاول وضع حد لحياته
تدخّل فريق طبيّ بقسم المستعجلات، في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإنقاذ حياة أحد الناشطين الجمعويين بعدما حاول الانتحار في حي السماعلة بالمدينة، متناولا مادّة سامّة تستعمل في إبادة القوارض.
"س، ب" تناول كيسا صغيرا من مادّة سامّة بمنزل أسرته، في محاولة لوضع حد لحياته، حيث جرى نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات، وقرّر الطبيب المداوم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية.
وانتقل إلى مستشفى سطاتممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الضابطة القضائية تحت إشراف رئيس الدائرة الخامسة بحي السماعلة، لفتح بحث في الموضوع تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بغية معرفة ظروف وأسباب محاولة الفاعل الحقوقي الانتحار ورجّحت أن تكون الأسباب ذات طابع اجتماعي.