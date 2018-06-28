24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  4. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

  5. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | تدخّل طبّي ينقذ جمعويا حاول وضع حد لحياته

تدخّل طبّي ينقذ جمعويا حاول وضع حد لحياته

تدخّل طبّي ينقذ جمعويا حاول وضع حد لحياته
إبراهيم الحافظون من سطات
الخميس 28 يونيو 2018 - 02:20

تدخّل فريق طبيّ بقسم المستعجلات، في المركز الاستشفائي الحسن الثاني بسطات، لإنقاذ حياة أحد الناشطين الجمعويين بعدما حاول الانتحار في حي السماعلة بالمدينة، متناولا مادّة سامّة تستعمل في إبادة القوارض.

"س، ب" تناول كيسا صغيرا من مادّة سامّة بمنزل أسرته، في محاولة لوضع حد لحياته، حيث جرى نقله على وجه السرعة عبر سيارة إسعاف تابعة للوقاية المدنية إلى قسم المستعجلات، وقرّر الطبيب المداوم الاحتفاظ به تحت المراقبة الطبية.

وانتقل إلى مستشفى سطاتممثل عن السلطات المحلية، وعناصر الضابطة القضائية تحت إشراف رئيس الدائرة الخامسة بحي السماعلة، لفتح بحث في الموضوع تبعا لتعليمات النيابة العامة المختصة، بغية معرفة ظروف وأسباب محاولة الفاعل الحقوقي الانتحار ورجّحت أن تكون الأسباب ذات طابع اجتماعي.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.