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كُتّاب وآراء
التغرير بقاصر يحرم ثلاثينيا من الحرية في غفساي
أوقفت مصالح الضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بغفساي شخصا، في عقده الثالث، رفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، داخل شقته السكنية التي يكتريها بحي الزريقة الكائن بمدينة غفساي.
وكانت عناصر الدرك الملكي لغفساي قد داهمت الشقة بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود قاصر رفقة الضنين، حيث تبين بعد التحريات الأولية أن المعني بالأمر يشتغل سائقا لشاحنة تملكها إحدى المقاولات المكلفة بتهيئة مداخل مدينة غفساي؛ والضحية تتابع دراستها الإعدادية.
وقد جرى تسليم الفتاة القاصر إلى ذويها بعد الاستماع إليها من لدن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أخضعت الراشد، المطلق دون أبناء، لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس.