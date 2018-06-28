24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  4. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

  5. نقابات التعليم تُهاجم حكومة العثماني بعد فشل الحوار الاجتماعي (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | التغرير بقاصر يحرم ثلاثينيا من الحرية في غفساي

التغرير بقاصر يحرم ثلاثينيا من الحرية في غفساي

التغرير بقاصر يحرم ثلاثينيا من الحرية في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الخميس 28 يونيو 2018 - 03:15

أوقفت مصالح الضابطة القضائية لمركز الدرك الملكي بغفساي شخصا، في عقده الثالث، رفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 14 ربيعا، داخل شقته السكنية التي يكتريها بحي الزريقة الكائن بمدينة غفساي.

وكانت عناصر الدرك الملكي لغفساي قد داهمت الشقة بعد توصلها بإخبارية تفيد بوجود قاصر رفقة الضنين، حيث تبين بعد التحريات الأولية أن المعني بالأمر يشتغل سائقا لشاحنة تملكها إحدى المقاولات المكلفة بتهيئة مداخل مدينة غفساي؛ والضحية تتابع دراستها الإعدادية.

وقد جرى تسليم الفتاة القاصر إلى ذويها بعد الاستماع إليها من لدن عناصر الضابطة القضائية للدرك الملكي، التي أخضعت الراشد، المطلق دون أبناء، لتدابير الحراسة النظرية في انتظار تقديمه أمام النيابة العامة في محكمة الاستئناف بفاس.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.