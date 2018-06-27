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كُتّاب وآراء
مقدم شرطة يروج "توظيفات وهمية" في خريبكة
فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بحثا قضائيا، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، مع مقدم شرطة موقوف عن العمل، كان يعمل بالمنطقة الإقليمية للأمن بخريبكة، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب عدة عمليات تتعلق بالتوظيف الوهمي.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني قال إن "الأبحاث والتحريات المنجزة أوضحت أن المشتبه فيه، الموقوف عن العمل منذ شهر ماي المنصرم، استطاع الاحتيال والنصب على تسع عشرة ضحية".
وكشف المصدر نفسه أن مقدم الشرطة كان يتسلم من ضحاياه مبالغ مالية بدعوى التوسط لهم في عمليات التوظيف في صفوف الأمن الوطني، وزاد: "تم الاحتفاظ بالشرطي الموقوف عن العمل تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية".