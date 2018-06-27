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الرئيسية | حوادث | اهتراء شبكة التوزيع يحرق أسلاك الكهرباء بوزان

اهتراء شبكة التوزيع يحرق أسلاك الكهرباء بوزان

اهتراء شبكة التوزيع يحرق أسلاك الكهرباء بوزان
أيوب صدور من وزان
الأربعاء 27 يونيو 2018 - 23:30

حالة من الخوف والهلع عاشتها ساكنة ورواد المقاهي بـ"حي العدير" في مدينة وزان، اليوم الأربعاء، عقب اندلاع حريق بأسلاك كهربائية وسط التجمع السكاني، مخلفا حالة استنفار وسط السكان والمارة على حد سواء.

الحريق اندلع بأسلاك الشبكة الكهربائية العمومية استنفر سكان الحي، الذين عمد البعض منهم إلى إخلاء منازلهم ومراقبة الحادث عن بعد، فيما حال وصول رجال المطافئ في الوقت المناسب دون حدوث خسائر بشرية.

وأرجعت مصادر هسبريس سبب اندلاع الحريق إلى "اهتراء شبكة الربط بالكهرباء العمومية، وإلى الضغط المتزايد عليها"، مشيرة في الوقت نفسه إلى حوادث سابقة مماثلة، داعية الجهات المختصة والمسؤولة إلى "ضرورة صيانة شبكة الكهرباء التي لم تواكب التمدد الجغرافي وارتفاع النمو الديمغرافي بالمدينة، بعيدا عن سياسة الترقيع، منوهة بسرعة تفاعل رجال المطافئ والوقاية المدنية.

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