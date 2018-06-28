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الرئيسية | حوادث | مصرع دركي سقط من سطح منزله ببوجدور

مصرع دركي سقط من سطح منزله ببوجدور

مصرع دركي سقط من سطح منزله ببوجدور
هسبريس - محمد الراجي
الخميس 28 يونيو 2018 - 06:45

لقي دركي مصرعه يوم أمس الأربعاء بمدينة بوجدور، جراء سقوطه من فوق سطح منزله، ولم يُعرف ما إن كان الهالك الذي كان يدعى قيد حياته (س. ل) قد سقط فجأة أم أقدم على الانتحار برمي نفسه من سطح المنزل حيث كان يقطن.

وباشرت الشرطة تحرياتها لمعرفة أسباب مقتل الهالك، الذي يتحدر من مدينة الخميسات، وتقطن عائلته حاليا بمدينة شفشاون، وهو متزوج وبدون أبناء.

وبحسب مقربين منه، فقد عُرف الهالك قيد حياته بأخلاقه الحميدة وتفانيه في أداء عمله.

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