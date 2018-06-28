24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
28/06/2018
الأيام القادمة
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟
- مقاول يدعم النيل من عقارات الغير في مراكش
- حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان
- فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
- شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد
- السويد تسحق المكسيك
رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)
"أحكام الريف" توحِّد نشطاء يساريين وأمازيغ في وقفة احتجاجية بالرباط (5.00)
مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (206)
- أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى - (169)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (145)
- حسن أوريد يرد على حميش: أنا "بربري" والأمازيغية طوق نجاة - (128)
- الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
Imprimer
مصرع دركي سقط من سطح منزله ببوجدور
الخميس 28 يونيو 2018 - 06:45
لقي دركي مصرعه يوم أمس الأربعاء بمدينة بوجدور، جراء سقوطه من فوق سطح منزله، ولم يُعرف ما إن كان الهالك الذي كان يدعى قيد حياته (س. ل) قد سقط فجأة أم أقدم على الانتحار برمي نفسه من سطح المنزل حيث كان يقطن.
وباشرت الشرطة تحرياتها لمعرفة أسباب مقتل الهالك، الذي يتحدر من مدينة الخميسات، وتقطن عائلته حاليا بمدينة شفشاون، وهو متزوج وبدون أبناء.
وبحسب مقربين منه، فقد عُرف الهالك قيد حياته بأخلاقه الحميدة وتفانيه في أداء عمله.