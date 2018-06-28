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كُتّاب وآراء
الشرطة توقف مروجا لكحول مهربة وسط وزان
تمكنت عناصر الشرطة التابعة للمنطقة الإقليمية للأمن بمدينة وزان من وضع حد لشخص عشريني يلقب "بولد رحيمو"، يشتبه في ترويجه للمخدرات والمشروبات الكحولية.
وبحسب مصدر أمني مطلع، فإن عملية توقيف المشتبه فيه، وهو من ذوي السوابق في المجال المذكور، أسفرت عن حجز أزيد من 300 قنينة "فودكا وويسكي" و300 غرام من الشيرا و500 غرام من الكيف.
وتبعا للمصدر ذاته، فإن العملية تأتي في إطار التدخلات الأمنية التي تشنها عناصر الشرطة القضائية الرامية إلى محاربة ترويج المشروبات الكحولية المهربة والمخدرات بمختلف أنواعها.
وقد تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة بالمحكمة الابتدائية بوزان.