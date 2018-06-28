24 ساعة

مواقيت الصلاة وأحوال الطقس

28/06/2018
الفجرالشروقالظهرالعصرالمغربالعشاء
04:2606:1513:3617:1620:4722:20
الرطوبة : %50
الرياح : 50km/h
20° 10°
20° الدارالبيضاء
20°
الأيام القادمة
الخميس
الجمعة
السبت
الأحد
الاثنين

النشرة البريدية

اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا

المرجو التحقق من صحة البريد الالكتروني

إشترك الآن x

استطلاع هسبريس

هل تؤيد (ين) بقاء الفرنسي رونار مدربا للمنتخب المغربي؟

  1. فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة (5.00)

  2. شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد (5.00)

  3. تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)

  4. رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)

  5. مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)

قيم هذا المقال

0

كُتّاب وآراء

Imprimer
الرئيسية | حوادث | "أرجوحة" تتسبب في وفاة طفل اختناقا بالقصر الكبير

"أرجوحة" تتسبب في وفاة طفل اختناقا بالقصر الكبير

"أرجوحة" تتسبب في وفاة طفل اختناقا بالقصر الكبير
هسبريس من القصر الكبير
الخميس 28 يونيو 2018 - 01:19

تعرض طفل بحي أولاد احميد بالقصر الكبير للموت اختناقا، مساء الأربعاء، بعد أن التف حبل أرجوحة كان يلهو بها حول عنقه بمنزل أسرته.

ووفق شهود عيان، فإن الحادثة وقعت أثناء غياب والدة الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، التي كانت خارج المنزل من أجل العمل، قبل أن تعود وتجد ابنها جثة هامدة.

وقد تم إبلاغ السلطات المحلية والقضائية التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في هذا الحادث المأساوي، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

الإشتراك في تعليقات نظام RSS تعليقات الزوّار (0)

المجموع: | عرض:

أضف تعليقك

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.