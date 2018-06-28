24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|28
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:26
|06:15
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- حادث مروع ينهي حياة شخص وسط مدينة إنزكان
- فاجعة في إقليم سطات .. حبلى تنتحر بمادة سامة
- شخص يستخدم بندقية ضد مهاجمين في برشيد
- السويد تسحق المكسيك
- إقصاء ألمانيا من المونديال
تهاون المراقبة يعيد سيطرة الوسطاء على أسواق السمك والخضر (5.00)
رصيف الصحافة: البوليساريو تخرج انفصاليي الداخل إلى شوارع المملكة (5.00)
مولاي هشام: "أحكام الريف" صادمة .. الرؤية تضيق والغبن يتفاقم (5.00)
- رئيس دانون: المستهلك المغربي سيحدد "السعر العادل" لحليب سنطرال - (206)
- أخنوش يلتقي مهنيين لتدارس التحضير لعيد الأضحى - (169)
- الأحكام في حق نشطاء الريف تخلف موجة غضب على "فيسبوك" - (144)
- حسن أوريد يرد على حميش: أنا "بربري" والأمازيغية طوق نجاة - (127)
- الرميد: أتمنى أحكاما أكثر عدالة بشأن الزفزافي ورفاقه في الاستئناف - (113)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
"أرجوحة" تتسبب في وفاة طفل اختناقا بالقصر الكبير
تعرض طفل بحي أولاد احميد بالقصر الكبير للموت اختناقا، مساء الأربعاء، بعد أن التف حبل أرجوحة كان يلهو بها حول عنقه بمنزل أسرته.
ووفق شهود عيان، فإن الحادثة وقعت أثناء غياب والدة الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، التي كانت خارج المنزل من أجل العمل، قبل أن تعود وتجد ابنها جثة هامدة.
وقد تم إبلاغ السلطات المحلية والقضائية التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في هذا الحادث المأساوي، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية.