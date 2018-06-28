"أرجوحة" تتسبب في وفاة طفل اختناقا بالقصر الكبير

هسبريس من القصر الكبير

تعرض طفل بحي أولاد احميد بالقصر الكبير للموت اختناقا، مساء الأربعاء، بعد أن التف حبل أرجوحة كان يلهو بها حول عنقه بمنزل أسرته.

ووفق شهود عيان، فإن الحادثة وقعت أثناء غياب والدة الطفل، البالغ من العمر 9 سنوات، التي كانت خارج المنزل من أجل العمل، قبل أن تعود وتجد ابنها جثة هامدة.

وقد تم إبلاغ السلطات المحلية والقضائية التي انتقلت إلى عين المكان لفتح تحقيق في هذا الحادث المأساوي، قبل نقل جثة الطفل إلى مستودع الأموات بالمستشفى المدني بالقصر الكبير، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لإخضاعها للتشريح الطبي واستكمال الإجراءات القانونية.