رصاص شرطي يوقف معتديا خطيرا على حافلة بتمارة

هسبريس من الرباط

لجأ مقدم شرطة، ينتمي للفرقة المتنقلة لشرطة النجدة بالمنطقة الإقليمية للأمن بتمارة، إلى استخدام سلاحه الوظيفي، وإطلاق خمس رصاصات، اثنتان منها تحذيرية، في تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية في الجرائم العنيفة، وذلك بعدما عرض حياة ركاب حافلة للنقل العمومي وعناصر الشرطة، لاعتداء خطير وجدي بواسطة السلاح الأبيض.

وأفاد بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، أن دورية شرطة النجدة كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه، الذي كان بصدد تعريض ركاب حافلة للنقل العمومي لاعتداء بالسلاح الأبيض، وذلك بعد أن هشم زجاج الواقية الأمامية لحافلتين للنقل الحضري، مما اضطر موظف الشرطة أمام المقاومة العنيفة التي أبداها المشتبه فيه، إلى إطلاق خمس رصاصات، أصابت ثلاثة منها المشتبه فيه على مستوى الساق والقفص الصدري.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه المصاب رهن الحراسة الطبية بالمستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار استقرار حالته الصحية، ليتسنى إخضاعه للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، بهدف الكشف عن ملابسات هذه القضية.