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كُتّاب وآراء
الرصاص الحي يوقف مبحوثا عنه في مدينة فاس
وجد شرطي، تابع لفرقة الدراجين بولاية أمن فاس، نفسه مضطرا لاستعمال سلاحه الوظيفي لتوقيف مبحوث عنه لارتباطه بعدد من الجرائم؛ وذلك بعدما عرض حياة مواطنين وعناصر من الشرطة لتهديد جدي ووشيك باستعمال السلاح الأبيض في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني، توصلت به هسبريس، أورد أن دورية أمنية كانت قد تدخلت لتوقيف المشتبه في تنفيذه اعتداءات ضد الأموال والممتلكات، لكنه أبدى مقاومة عنيفة باستخدام السلاح الأبيض، ما اضطر موظف شرطة إلى إطلاق رصاصة تحذيرية من سلاحه الوظيفي، مكنت من توقيف المعني بالأمر وحجز السلاح الأبيض المستعمل في هذا الاعتداء.
وشدد بلاغ المديرية على أن موظفي الشرطة تعرضوا لإصابات جسدية طفيفة جراء قيام المشتبه فيه برشقهم بالحجارة من أعلى سطح منزل احتمى به؛ فيما تم أيضا توقيف أحد شركائه الذي حاول تسهيل عملية فراره.
وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة؛ وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية.