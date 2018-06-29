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كُتّاب وآراء
إسعاف جوي ينقل مريضة من تنغير إلى مراكش
نقلتْ مروحية طبية تابعة لوزارة الصحة فتاة قاصرا من مدينة تنغير إلى المستشفى الجامعي بمدينة مراكش، تحت العناية المركزة، مرفوقة بطاقم طبي متخصص في الإنعاش والتخدير، لإسعافها بعد أن دخلت في غيبوبة.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس فإن الفتاة "ش. ا"، المزدادة سنة 2001 وتقطن رفقة أسرتها بحي المصلحة بمدينة تنغير، نُقلت إلى المستشفى الإقليمي لتنغير، من لدن عائلتها، وهي في حالة غيبوبة.
وذكرت مصادر طبية أن الفحص الأولي الذي أجري للفتاة بيّن أن المريضة تناولت جرعة زائدة من دواء كانت تستعمله مسبقا؛ وهو ما نتج عنه نوع من التسمم، مشيرة إلى أن الفتاة تعاني اضطرابات نفسية وإعاقة جسدية، موضحة أن حالتها الصحية الحرجة تطلبت استدعاء المروحية لنقلها على عجل إلى مراكش لإنقاذها.
ووفق المصادر ذاتها، فإن نقل المريضة جرى بعد تنسيق تام مع إدارة المستشفى الجامعي بمراكش، لاستكمال الفحوصات الطبية، مضيفة أن عملية نقل الطفلة بواسطة المروحية الطبية تمت بنجاح بفضل التنسيق المحكم بين مصلحة المساعدة الطبية المستعجلة وخدمة المصلحة المتنقلة للمستعجلات والإنعاش بالمستشفى الجامعي بمراكش وباقي المتدخلين على مستوى إقليم تنغير.