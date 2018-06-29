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الرئيسية | حوادث | تفكيك معمل سري لتقطير "الماحيا" في غفساي

تفكيك معمل سري لتقطير "الماحيا" في غفساي

تفكيك معمل سري لتقطير "الماحيا" في غفساي
رشيد الكويرتي من فاس
الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:10

تمكنت عناصر الدرك الملكي لمركز غفساي، بحي "دفلة الحامض"، من تفكيك معمل سري لصنع وتحضير مسكر ماء الحياة المعروف بـ"الماحيا".

وأسفرت هذه العملية عن إيقاف صاحب المعمل المذكور "ت. م"، أعزب ومن ذوي السوابق القضائية، البالغ من العمر 32 سنة.

كما جرى حجز 400 كيلوغرام من مادة التين المجفف كانت معدة للتخمير داخل براميل بلاستيكية، و10 لترات من ماء الحياة، فضلا عن حجز معدات تستعمل في صنع المشروب الكحولي المذكور؛ ضمنها ثلاث طنجرات للضغط، وخمس قنينات من الحجم الصغير لغاز البوتان، وخراطيم نحاسية.

وقد وُضع الضنين رهن تدابير الحراسة النظرية لفائدة البحث، في انتظار إحالته على أنظار النيابة العامة المختصة بابتدائية تاونات.

الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي هسبريس

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1 - Moskva الجمعة 29 يونيو 2018 - 00:37
تفكيك معمل سري.....;10 لترات من ماء الحياة
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-3
2 - adil الجمعة 29 يونيو 2018 - 01:00
عمل جبار من أجل وضع حد لهذه المعامل التي تنتشروسط ألأحياء الهامشية والفقيرة .ماشاء الله
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1
3 - amine الجمعة 29 يونيو 2018 - 01:22
هادو هما لخاصهو عشرين عام ديال الحبس لباغين يخرجو على الشباب
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