24 ساعة
مواقيت الصلاة وأحوال الطقس
|29
|الفجر
|الشروق
|الظهر
|العصر
|المغرب
|العشاء
|الرباط وسلا
|04:27
|06:16
|13:36
|17:16
|20:47
|22:20
النشرة البريدية
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن
اشترك الآن في النشرة البريدية لجريدة هسبريس، لتصلك آخر الأخبار يوميا
المرجو التحقق من صحة البريد الالكترونيإشترك الآن x
استطلاع هسبريس
- هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟
- موسم الباكور بوزان
- "الباكور" .. "فاكهة مباركة" تعاني ضعف التسويق والتثمين بوزان
- قافلة للتحسيس بمخاطر الحرائق تنطلق بأكادير
- غياب المستشفى الجامعي يقض مضجع المرضى وطلبة الطب بسوس
هل تُسهم المدن الجديدة بالمغرب في تخفيف الضغط السكاني؟ (5.00)
المبادرة المدنية من أجل الريف تتوجس من ردّة حقوقية في المغرب (5.00)
- القضاء يحكم بـ3 سنوات سجنا وغرامة مالية ضد الصحافي المهداوي - (130)
- "أولماس" تعلن انخفاض مبيعات "سيدي علي" جراء حملة المقاطعة - (95)
- لقجع ينبّه "الفيفا" إلى 8 أخطاء تحكيمية عصفت بالمنتخب في روسيا - (75)
- تصريحات وزيري العدل وحقوق الإنسان تغضب "مسيحيين مغاربة " - (66)
- الحكومة تنظر إلى "أحكام الريف": المنطوق ابتدائيّ والقضاء مستقلّ - (64)
قيم هذا المقال
كُتّاب وآراء
حجز لحوم موبوءة بداء السل بمجزرة مدينة وزان
حجزت المصالح البيطرية بمدينة وزان، بالمجزرة البلدية، 62 كيلوغراما من لحوم البقر، و6 كيلوغرامات من كبده، ثبتت إصابتها بداء السل، كانت في طريقها للترويج على مجموعة من بائعي المأكولات الخفيفة، قبل أن يتقرر إتلافها.
وفتحت المصالح المختصة تحقيقاتها مع صاحب البضاعة المحجوزة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما تم أخذ عينة من اللحوم لإجراء تحاليل عليها، كشفت النتائج أنها غير صالحة للاستهلاك وإصابتها بوباء السل الخطير.
وبحسب مصادر هسبريس، فإن المعاينة البيطرية لتي تم ضبطها بالمجزرة المذكورة، تمت من لدن لجنة مكونة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمدينة ذاتها، بتعاون مع السلطة المحلية.