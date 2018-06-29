حجز لحوم موبوءة بداء السل بمجزرة مدينة وزان

أيوب صدور من وزان

حجزت المصالح البيطرية بمدينة وزان، بالمجزرة البلدية، 62 كيلوغراما من لحوم البقر، و6 كيلوغرامات من كبده، ثبتت إصابتها بداء السل، كانت في طريقها للترويج على مجموعة من بائعي المأكولات الخفيفة، قبل أن يتقرر إتلافها.

وفتحت المصالح المختصة تحقيقاتها مع صاحب البضاعة المحجوزة، لتحديد جميع ظروف وملابسات هذه القضية، كما تم أخذ عينة من اللحوم لإجراء تحاليل عليها، كشفت النتائج أنها غير صالحة للاستهلاك وإصابتها بوباء السل الخطير.

وبحسب مصادر هسبريس، فإن المعاينة البيطرية لتي تم ضبطها بالمجزرة المذكورة، تمت من لدن لجنة مكونة من ممثلي المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSA)، والمكتب الجماعي لحفظ الصحة بالمدينة ذاتها، بتعاون مع السلطة المحلية.